Εάν εμφανιστούν συμπτώματα ηπατίτιδας C, είναι συνήθως μέσα σε 2-12 εβδομάδες από την μόλυνση.Η ηπατίτιδα C χαρακτηρίζεται και ως σιωπηλή νόσος, επειδή πολλοί ασθενείς μπορεί να ζήσουν χωρίς συμπτώματα για αρκετό χρονικό διάστημα.Μετά την αρχική έκθεση στον ιό, μπορεί να χρειαστούν έως και 6 μήνες για να βγει θετικός κάποιος σε οξεία ηπατίτιδα C. Ακόμη και τότε, το 80% των ατόμων που ζουν με ηπατίτιδα C δεν εμφανίζουν ποτέ καθόλου συμπτώματα. Όταν έχουν συμπτώματα, συχνά είναι πολύ γενικά, όπως πυρετός, ή κόπωση.Τα συμπτώματα που εμφανίζονται χρόνια μετά την μόλυνση μπορεί να είναι σημάδι ενός πιο σοβαρού προβλήματος, όπως η ηπατική βλάβη λόγω ηπατίτιδας C.Η οξεία ηπατίτιδα C μπορεί επίσης να γίνει χρόνια σε έως και 85% των περιπτώσεων.Ηπατίτιδα C: 9 συμπτώματα που πρέπει να μην αγνοήσεις ποτέ1. Ασυνήθιστος κοιλιακός πόνοςΗ ηπατίτιδα C επιτίθεται στο ήπαρ, το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξί μισό της κοιλιάς σας.Ο πόνος στην κοιλιά μπορεί να προκληθεί από άλλες καταστάσεις, όπως πέτρες στη χολή, ή άλλα πεπτικά προβλήματα. Αλλά ο πόνος στο συκώτι μπορεί επίσης να είναι σημάδι ενός πιο σοβαρού προβλήματος, όπως χρόνια ηπατική νόσος, ή ακόμη και καρκίνος του ήπατος.Εάν νιώσετε πόνο, ή ενόχληση στην κοιλιά σας, μην περιμένετε να υποχωρήσει από μόνος του. Κλείστε ένα ραντεβού με έναν γιατρό!2. ΠληρότηταΜερικές φορές, όταν η ηπατίτιδα C εξελίσσεται, η ηπατική δυσλειτουργία προκαλεί συσσώρευση περίσσειας υγρού στην κοιλιακή χώρα.Ως αποτέλεσμα, μπορεί να αισθάνεστε γεμάτοι/χορτάτοι και με φούσκωμα στην κοιλιά σαν να έχετε φάει πολύ, ακόμα κι αν δεν έχετε φάει.Αυτό το σύμπτωμα θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένα σημάδι ότι η λοίμωξη από ηπατίτιδα C έχει προχωρήσει σε μια πιο σοβαρή μορφή ηπατικής νόσου. Εάν παρατηρήσετε κοιλιακή δυσφορία και φούσκωμα, καλέστε τον γιατρό σας.3. Απροσδόκητη απώλεια βάρουςΕάν χάνετε βάρος χωρίς να προσπαθείτε, η ηπατίτιδα C μπορεί να είναι η αιτία.Η χρόνια ηπατίτιδα C μπορεί να οδηγήσει σε ηπατικές ουλές, γνωστές ως κίρρωση. Με την κίρρωση, συχνά δεν μπορείτε να διατηρήσετε την κατάλληλη ποσότητα διατροφής λόγω:-απώλεια της όρεξης-συχνός εμετός-πεπτικές ανωμαλίες-ορμονικές εκκρίσειςΩς αποτέλεσμα, μπορεί να χάσετε βάρος καθώς το σώμα σας διασπά σημαντικό ιστό.Εάν αντιμετωπίσετε απροσδόκητη απώλεια βάρους, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, καθώς μπορεί να είναι σημάδι κίρρωσης, ή καρκίνου του ήπατος.4. ΊκτεροςΜια κίτρινη απόχρωση στο δέρμα, ή τα μάτια σας είναι γνωστή ως ίκτερος. Καθώς τα ερυθρά αιμοσφαίρια γερνούν, διασπώνται στο σώμα και απελευθερώνουν μια κίτρινη ουσία, που ονομάζεται χολερυθρίνη.Κανονικά, η χολερυθρίνη μεταφέρεται στο ήπαρ και απομακρύνεται από το σώμα μέσω της χολής. Ωστόσο, εάν το ήπαρ είναι κατεστραμμένο, δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη χολερυθρίνη.Αυτό προκαλεί συσσώρευση χολερυθρίνης στο σώμα, που οδηγεί σε αποχρωματισμό του δέρματος ή των ματιών. Μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε πιο σκούρα από το κανονικό ούρα, ή πιο ανοιχτόχρωμα κόπρανα.Εάν εμφανίσετε συμπτώματα ίκτερου, καλέστε τον γιατρό σας. Θα μπορούσε να είναι σημάδι σοβαρής ηπατικής νόσου.5. Φαγούρα στο δέρμαΈως και το 20% των ατόμων που ζουν με χρόνια ηπατίτιδα C αναφέρουν φαγούρα (κνησμό) στο δέρμα. Συνήθως εμφανίζεται χωρίς την εμφάνιση εξανθήματος και δεν ανακουφίζεται με το ξύσιμο.Εάν αισθανθείτε έντονο κνησμό στα χέρια, τα πόδια, ή σε όλο το σώμα, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στον γιατρό σας. Αυτό το σύμπτωμα είναι πιο κοινό με μεταγενέστερο στάδιο ηπατικής νόσου, ή κίρρωσης (ουλές ήπατος).6. Σημάδια σαν ιστός αράχνης στην επιδερμίδαΌταν το ήπαρ υποστεί βλάβη, τα επίπεδα οιστρογόνων μπορεί να αυξηθούν. Ένα σύμπτωμα αυτών των υψηλότερων από το μέσο όρο επιπέδων ορμονών είναι ότι αιμοφόρα αγγεία, που μοιάζουν με ιστό αράχνης (αραχνοειδή αγγειώματα), εμφανίζονται κάτω από το δέρμα.Εάν εμφανίσετε τέτοια σημάδια φροντίστε να ενημερώσετε τον γιατρό σας.7. ΠρήξιμοΜε τη χρόνια ηπατίτιδα C, το σώμα μπορεί να κατακρατήσει υγρά, γεγονός που οδηγεί σε πρήξιμο. Αυτό το είδος οιδήματος εμφανίζεται όταν υπάρχει συσσώρευση υγρού στους ιστούς της κοιλιάς, των ποδιών, των αστραγάλων, ή των πελμάτων.Εάν εμφανίσετε ανεξήγητο οίδημα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας, πηγαίνετε να το εξετάσει κάποιος γιατρός. Μπορεί να είναι σημάδι μιας υποκείμενης πάθησης, όπως η ηπατική ανεπάρκεια.8. Αλλαγές στη γνωστική λειτουργίαΌταν το πεπτικό σύστημα διασπά τις πρωτεΐνες, δημιουργεί μια ουσία στο σώμα που ονομάζεται αμμωνία. Κανονικά, η αμμωνία μετατρέπεται σε ουρία στο ήπαρ, η οποία στη συνέχεια αποβάλλεται από το σώμα μέσω των ούρων.Όταν το ήπαρ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αυξημένα επίπεδα αμμωνίας αρχίζουν να κυκλοφορούν σε όλο το σώμα. Όταν αυτή η περίσσεια αμμωνίας κατευθύνεται στον εγκέφαλο, μπορεί να γίνει προβληματική και να οδηγήσει σε σοβαρή κατάσταση, που ονομάζεται ηπατική εγκεφαλοπάθεια.Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν γνωστικές αλλαγές όπως:-σύγχυση-προβλήματα συγκέντρωσης-μειωμένη εγρήγορση-περιορισμένο εύρος προσοχής-επιβράδυνση της ικανότητας εκτέλεσης νοητικών εργασιών-μπερδεμένη ομιλίαΗ ηπατική εγκεφαλοπάθεια είναι σημάδι σοβαρής ηπατικής νόσου. Εμφανίζεται σε έως και το 70% των ανθρώπων που ζουν με κίρρωση. Φροντίστε να μιλήσετε με τον γιατρό σας εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα.9. ΑναιμίαΤο ήπαρ είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση, την μεταφορά και την αποθήκευση του σιδήρου. Εάν είναι κατεστραμμένο και αυτές οι διαδικασίες διακοπούν, μπορεί να πάθετε έλλειψη σιδήρου, ή αναιμία.Τα κοινά συμπτώματα αναιμίας που παρατηρούνται με ηπατική βλάβη περιλαμβάνουν:-κούραση-ζάλη-πρήξιμο της γλώσσας-εύθραυστα νύχια-τσούξιμο στα πόδιαΗ αναιμία μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά επειδή είναι επίσης σημάδι ηπατικής βλάβης, φροντίστε να επισκεφτείτε τον γιατρό σας, εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα.Πηγή: healthline.com