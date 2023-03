Το καινοτόμο show επιχειρηματικότητας του ΑΝΤ1, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού, δίνοντας ευκαιρίες σε φιλόδοξους επιχειρηματίες να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα αφού έχει καταφέρει να προσελκύσει 1.454.800 τηλεθεατές έστω για 1΄ στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού (Φεβρουάριος 2023), ενώ σε όλες τις πλατφόρμες παρακολούθησης (catch up & on demand) τα video views όλων των επεισοδίων έχουν ξεπεράσει τα 2.000.000. Στα official social media accounts πάνω από 1.000.000 μοναδικοί χρήστες έχουν παρακολουθήσει το περιεχόμενο του DRAGONS’ DEN κάνοντας viral τα cases και τις αντιδράσεις των επενδυτών.

Οι Έλληνες DRAGONS έχουν επενδύσει μέχρι στιγμής συνολικά προσωπικά κεφάλαια ύψους 640.000€! Το 6ο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN GREECE» έρχεται την Παρασκευή 10 Μαρτίου στις 21:30 στον ΑΝΤ1 με νέες επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ και «πιτσαρίσματα» που σίγουρα θα κάνουν εντύπωση.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ 6Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΟΥ «DRAGONS’ DEN GREECE»

Τρία αδέρφια ενώνονται επιχειρηματικά χάρη στην αγάπη τους για τα ζώα αλλά και ελπίζοντας σε ένα καλύτερο μέλλον επαγγελματικά!

Ένας εφευρέτης από την Κρήτη, έρχεται στο DRAGONS’ DEN με διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το πώς να «κακομαθαίνει» κάθε γυναίκα που αφήνεται στα χέρια του.

Ένας επιχειρηματίας, που πρεσβεύει το δικαίωμα όλων στην αγάπη, ελπίζει να «συγκινήσει» τους DRAGONS με τα νούμερα της εταιρείας του. Θα τα καταφέρει;

Δύο συνεργάτες με διαφορετικό υπόβαθρο έρχονται με κάτι που στην Ελλάδα έχει περίεργη φήμη. Έχουν ως στόχο να απενοχοποιήσουν ένα συστατικό ταμπού, να κάνουν τους DRAGONS να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να επενδύσουν.

Ένας επιχειρηματίας με δυνατή επιστημονική ομάδα ισχυρίζεται ότι έχει την απάντηση στην υγειονομική κρίση του κορονοϊού αλλά και κάθε μελλοντικής πανδημίας.

Ένα επιχειρηματικό δίδυμο με ένα «βαρύ» όνομα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν ήδη επενδύσει στην ιδέα τους, αναζητά DRAGON με δυνατό πορτφόλιο και το κύρος να κατακτήσει την παγκόσμια αγορά.

Πόσοι από τους επιχειρηματίες θα φύγουν με επενδύσεις και στρατηγικές συμφωνίες με τους DRAGONS, και πόσοι θα αποχωρήσουν προβληματισμένοι για το μέλλον της εταιρείας τους;

Ο Χάρης Βαφειάς - Πλοιοκτήτης, ο Λέων Γιοχάη – Tech Eπενδυτής, ο Πολ Ευμορφίδης- Ιδρυτής της COCO-MAT, η Λιλή Περγαντά – Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Power Health και η Μαρία Χατζηστεφανή, Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Rodial Group είναι οι 5 Έλληνες επενδυτές, οι οποίοι συνιστούν την ομάδα των DRAGONS και στηρίζουν με τις επενδύσεις τους, τους Έλληνες επιχειρηματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να εξελιχθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να προβληθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πολυβραβευμένο show επιχειρηματικότητας παρουσιάζει ο Σάκης Τανιμανίδης.

«DRAGONS' DEN GREECE» - Κάθε Παρασκευή στις 21:30 στον ΑΝΤ1.







