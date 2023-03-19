2023-03-19 12:30:04
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ALPHA 13,3
MEGA 10,2
ANT1 9,2
STAR 10,5
ΣΚΑΪ 7,5
ΕΡΤ1 3,9
ΟPEN 7,1
ΜΑΚTV 3,8
ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΚΑΝΑΛΙ - 18/54
ALPHA 13,3
MEGA 10,2
ANT1 9,2
STAR 10,5
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