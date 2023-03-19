2023-03-19 12:30:04
Φωτογραφία για Δείτε την κατάταξη των καναλιών για το Σάββατο 18/3/2023
Πώς διαμορφώθηκαν οι μέσοι όροι των καναλιών εθνικής εμβέλειας  στο σύνολο ημέρας αλλά και στην prime time ζώνη για χθες;

ΚΑΝΑΛΙ - 18/54

ALPHA 13,3

MEGA 10,2

ANT1 9,2

STAR 10,5

ΣΚΑΪ 7,5

ΕΡΤ1 3,9

ΟPEN 7,1

ΜΑΚTV 3,8

ΠΗΓΗ: AGB Nielsen Media Reserch

Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
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