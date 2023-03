Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την τελευταία οκταετία έχει επιτύχει μια πολύ σημαντική βελτίωση της θέσης του στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων (rankings), οι οποίες αποτελούν παγκοσμίως ένα αντικειμενικό τρόπο σύγκρισης. Η επιτυχία αυτή αντανακλά το σημαντικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο που συντελείται στο Ίδρυμα, το οποίο παρά τις συνέπειες της πολυετούς οικονομικής κρίσης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ποιότητας. Η συνεχής άνοδος στις κατατάξεις, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι το ΕΚΠΑ είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο που μπήκε στα top 200 Πανεπιστήμια παγκοσμίως σε συνολική κατάταξη και στο top 30 θεματικής παγκόσμιας κατάταξης, βασίστηκε στην υλοποίηση από την διοίκηση μας, μιας συγκεκριμένης και πολυεπίπεδης στρατηγικής, που ξεκίνησε να υλοποιείται από τα τέλη του 2015 και συνεχώς εξελίσσεται, αναπτύσσεται και προσαρμόζεται στα παγκόσμια δεδομένα.Στον πίνακα 1, αποτυπώνεται συνολικά η εξέλιξη της θέσης του Πανεπιστημίου μας στις σημαντικότερες γενικές παγκόσμιες κατατάξεις, ενώ στον πίνακα 2 η πορεία του ΕΚΠΑ στις εξειδικευμένες παγκόσμιες κατατάξεις που αναφέρονται σε επιμέρους θεματικές και συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία. Η συνολική αυτή αποτύπωση, παρόλη την υπερδεκαετή υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, αναδεικνύει την σημαντική βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια σε αρκετές, διαφορετικού τύπου και μεθοδολογίας, αλλά υψηλής σημαντικότητας και διεθνούς αποδοχής παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Πίνακας 1: Η εξέλιξη της θέσης του ΕΚΠΑ στις σημαντικότερες γενικές παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων την περίοδο 2015-2022a/aΠίνακας ΚατάταξηςΠαγκόσμια Θέση 2022Παγκόσμια Θέση 20151.AD Scientific Index World Top Universities Ranking82–2.Top Universities by Google Scholar Citations WEBOMETRICS865383.Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities1862174.WEBOMETRICS2513015.US News – Best Global University Rankings2602926.Center for World University Ranking (CWUR)2753017.Academic Ranking of World Universities (ARWU)301-400301-4008.Times Higher Education (THE)401-500–

Πίνακας 2 : Η εξέλιξη της θέσης του ΕΚΠΑ σε θεματικές παγκόσμιες κατατάξεις και κατατάξεις επιμέρους επιστημονικών πεδίων Πανεπιστημίων 2015-2022a/aΠίνακας ΚατάταξηςΠαγκόσμια Θέση 2022Παγκόσμια Θέση 20151.US News – Best Global University Rankings MEDICINE – Infectious Diseases46–2.QS (Quacquarelli Symonds) DENTISTRY51-70–3.QS (Quacquarelli Symonds) CLASSICS ANCIENT HISTORY51-70–4.Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities Immunology66–5.THE IMPACT RANKING SDG5:GENDER EQUALITY75–6THE IMPACT RANKING SDG10:REDUCED INEQUALITIES81–7.Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities Pharmacology & Toxicology*81768.US News – Best Global University Rankings MEDICINE Cardiac and Cardiovascular Systems*91–9.US News – Best Global University Rankings MEDICINE – Immunology98–10.Academic Ranking of World Universities Subject Ranking DENTISTRY (ARWU)76-100–11.THE IMPACT RANKING SDG4: QUALITY EDUCATION101-200–12.THE IMPACT RANKING SDG9: INDUSTRY –INNOVATION -INFRASTRUCTURE101-200–Πηγή: Ιστοσελίδες και Δημοσιεύσεις Οργανισμών Διεθνών Κατατάξεων

tinanantsou.blogspot.gr

Ενδεικτικά αποτελέσματα τόσο της στρατηγικής όσο και της συλλογικής προσπάθειας και του σημαντικού ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μας κοινότητας ήταν να επιτύχουμε μέχρι τις αρχές του 2023 μια σειρά από σημαντικές διακρίσεις και επιτεύγματα στην πλειονότητα των διεθνών κατατάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:Το ΕΚΠΑ βρέθηκε στο top 100 των Πανεπιστημίων παγκοσμίως 12 φορές σε επτά διαφορετικές κατατάξεις μέσα στο 2022.Για 2η φορά την τελευταία διετία το ΕΚΠΑ σπάει το φράγμα των top 200 Πανεπιστημίων σε μία από τις πλέον σημαντικές παγκόσμιες κατατάξεις, με την 186η θέση στον πίνακα κατάταξης «Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities». Η προηγούμενη ανάλογη επιτυχία ήταν τον Ιανουάριο του 2021 όταν το Ίδρυμα βρέθηκε στην 182η θέση στην κατάταξη της Webometrics.Σύμφωνα με την τρέχουσα ανακοίνωση της κατάταξης «Top Universities by Top Google Scholar Citations της Webometrics» (Google Scholar), αλλά και τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών της κατάταξης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καταγράφει μία σπάνια επίδοση για ελληνικό Πανεπιστήμιο: Βρίσκεται για πέμπτη συνεχομένη χρονιά και 10η συνεχόμενη φορά στο top 100 μιας παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων.Εκτός από την υψηλή αυτή θέση σε παγκόσμια επίπεδο, το ΕΚΠΑ βρίσκεται και στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών ιδρυμάτων, με 2.953.317 ετεροαναφορές (citations). Η επίδοση αυτή δίνει στο ΕΚΠΑ την 1η θέση τόσο μεταξύ των βαλκανικών Πανεπιστημίων όσο και μεταξύ των Πανεπιστημίων της Μεσογείου για το 2022.Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 75η θέση παγκοσμίως για την πολιτική του σε θέματα ισότητας των φύλων και στην 81η θέση για τις δράσεις του που αφορούν την μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, σύμφωνα με την Κατάταξη ΤΗΕ Impact Ranking.Το ΕΚΠΑ βρίσκεται στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών Πανεπιστημίων στις πέντε από τις επτά σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις Πανεπιστημίων.Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι οι άνθρωποί του. Όλοι οι Καθηγητές, τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού συνεπικουρούμενοι από τους διοικητικούς υπαλλήλους, προβάλλουν την έρευνα της χώρας μας διεθνώς, και αποτελούν το θετικό παράδειγμα για τους φοιτητές μας. Τα αποτελέσματα των διεθνών κατατάξεων δείχνουν ότι όλοι μαζί, με ακαδημαϊκότητα, εμπειρία και συλλογικότητα, παρά τις δύσκολες συνθήκες της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης, δουλεύουμε για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο και στην έρευνα, με την ανάδειξη στις κατατάξεις να φαντάζει ως φυσικό επακόλουθο.Θάνος ΔημόπουλοςΠρύτανης ΕΚΠΑ