Συνήθως, συνδέουμε την καρδιακή νόσο με εμφανή συμπτώματα, όπως πόνο στο στήθος. Υπάρχουν όμως κάποιες όχι και τόσο εμφανείς συνδέσεις, όπως πρησμένα πόδια ή αιμορραγία ούλων, που πρέπει επίσης να αξίζουν έναν καρδιακό έλεγχο από το γιατρό σας.Τα κλασικά «καμπανάκια» για ένα έμφραγμα είναι γνωστά σε όποιον έχει παρακολουθήσει ιατρικά δράματα στην τηλεόραση.Ο ασθενής, συνήθως ένας ηλικιωμένος άνδρας, αρχίζει να συριγμό και να λαχανιάζει.Έπειτα σφίγγει το στήθος του, τρεκλίζει και τελικά πέφτει.Στην πραγματική ζωή, τα σημεία και τα συμπτώματα της καρδιακής νόσου είναι πολύ πιο ποικίλα και διακριτικά.Ενώ η ηλικία είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, μπορεί να χτυπήσει σε οποιαδήποτε ηλικία.Μάλιστα, τα καρδιακά επεισόδια σε νέους ηλικίας 35 έως 54 ετών αυξάνονται τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2019 στο περιοδικό CirculationΤα υψηλά ποσοστά κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και της υψηλής αρτηριακής πίεσης, σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα τις θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).Σημάδια που δείχνουν καρδιακή νόσοΤα συμπτώματα της καρδιακής νόσου είναι ενδείξεις που αισθάνεστε ή αντιμετωπίζετε, ενώ ένα σημάδι καρδιακής νόσου είναι κάτι που ο γιατρός σας μπορεί να δει ή να βρει.Τα εμφανή συμπτώματα της καρδιακής νόσου περιλαμβάνουν δύσπνοια και πόνο στο στήθος, ωστόσο υπάρχουν και προειδοποιητικά «καμπανάκια» που δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό.

Κίτρινα εξογκώματα στο δέρμα



Τα ξανθώματα είναι εναποθέσεις λίπους που συσσωρεύονται κάτω από το δέρμα. Μπορεί να εμφανίζονται ως μικρά κίτρινα εξογκώματα ή ως επίπεδες, φαρδιές πλάκες στους αγκώνες, τα γόνατα, τα χέρια, τα πόδια ή τους γλουτούς σας.



Ένας τύπος ξανθώματος που ονομάζεται xanthelasma palpebrarum εμφανίζεται στα βλέφαρα. Αυτές οι κίτρινες εναποθέσεις λίπους μπορεί ενδεχομένως να είναι σημάδια καρδιακής νόσου.



«Το ξανθόμα μπορεί να είναι δείκτης πολύ υψηλών επιπέδων χοληστερόλης στην κυκλοφορία του αίματος», λέει ο Manish A. Parikh, MD , Επικεφαλής Καρδιολογίας στο NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital.



«Αυτό σχετίζεται με καρδιακές παθήσεις, επειδή μπορούν επίσης να συσσωρευτούν εναποθέσεις μέσα στις αρτηρίες της καρδιάς», συμπληρώνει.

Πρήξιμο των ποδιών (γενικότερα των άκρων)



Η κατακράτηση υγρών στα άκρα είναι γνωστή ως περιφερικό οίδημα.



Το οίδημα μπορεί να εμφανιστεί ως «σημάδια από κάλτσες» στα πόδια και τους αστραγάλους σας στο τέλος της ημέρας, ειδικά αν φοράτε σφιχτές κάλτσες ή λάστιχο.



«Το ήπιο περιφερικό οίδημα είναι κοινό. Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει για αυτό το σημάδι πιέζοντας ένα δάχτυλο στον αστράγαλο ή την κνήμη σας για να δει εάν έχει μείνει πίσω μια κατάθλιψη ή βαθούλωμα. Αυτό ονομάζεται ''οίδημα με λακκούβες'' και μπορεί να υποδηλώνει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια.



Το οίδημα μπορεί να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας επειδή όταν η καρδιά σας δεν αντλεί καλά, υγρό από το εσωτερικό των αιμοφόρων αγγείων σας τείνει να διαρρέει στους περιβάλλοντες ιστούς. Τα πόδια και οι αστραγάλοι είναι κοινές περιοχές για οίδημα λόγω των επιπτώσεων της βαρύτητας.



Το πρήξιμο των ποδιών μπορεί επίσης να είναι φλεβική ανεπάρκεια ή κιρσοί», σημειώνει, συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο Dr. Parikh.



Αυτό συμβαίνει όταν οι φλέβες στα πόδια δεν επαναφέρουν κανονικά το αίμα στην καρδιά και μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα βάρους ή πρήξιμο στο πόδι.



«Εάν το ένα πόδι είναι πρησμένο ή ασύμμετρο, με ξαφνικό πόνο και ευαισθησία πίσω από τις γάμπες ή τους μηρούς, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει θρόμβο αίματος, ο οποίος είναι σοβαρός και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα», λέει ο Dr Parikh.



Δεδομένου ότι το οίδημα μπορεί να υποδεικνύει διάφορες καταστάσεις, είναι πάντα καλή ιδέα να μιλήσετε με το γιατρό σας εάν έχετε νέο ή επιδεινούμενο πρήξιμο στα πόδια σας. «Η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία του οιδήματος, αλλά πολλές φορές μπορεί να αντιμετωπιστεί με φάρμακα ή αλλαγές στον τρόπο ζωής», λέει η Briana Costello, MD, γενική και επεμβατική καρδιολόγος στο Ινστιτούτο Καρδιολογίας του Τέξας.



Ανδρική Φαλάκρα



Ορισμένες έρευνες έχουν βρει μια σχέση μεταξύ της ανδρογενούς αλωπεκίας, μιας κοινής μορφής τριχόπτωσης, και της καρδιακής νόσου στους άνδρες.



Αυτός ο τύπος τριχόπτωσης στους άνδρες ονομάζεται ανδρική φαλάκρα.



Μια συχνά αναφερόμενη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2000 στο JAMA Internal Medicine , διαπίστωσε ότι οι άνδρες με τριχόπτωση στην κορυφή του κεφαλιού έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου περίπου 23% σε σύγκριση με τους άνδρες με γεμάτα μαλλιά.



Οι άνδρες με πλήρη απώλεια μαλλιών στην κορυφή του κεφαλιού τους έχουν αυξημένο κίνδυνο 36%, σύμφωνα με την έκθεση.



Μια πιο πρόσφατη μελέτη, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2021 στο International Journal of General Medicine , βρήκε μια σχέση μεταξύ της φαλάκρας και της καρδιακής νόσου στους Κινέζους άνδρες.



Τετρακόσιοι δύο συμμετέχοντες ηλικίας 28 έως 75 ετών με διαφορετικά επίπεδα τριχόπτωσης υποβλήθηκαν σε έλεγχο για να προσδιοριστεί η υγεία των αρτηριών τους. Οι ερευνητές βρήκαν την ισχυρότερη σχέση με τις καρδιακές παθήσεις στους άνδρες με σοβαρή και πρώιμη έναρξη τριχόπτωσης.



Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί να παίζουν και άλλοι παράγοντες.



«Η κριτική επιτροπή είναι ακόμα έξω για τη σύνδεση μεταξύ της ανδρικής φαλάκρας και των καρδιακών παθήσεων», λέει η Dr Costello.



«Φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με την πρώιμη φαλάκρα και τον αυξημένο καρδιακό κίνδυνο, ωστόσο, η φαλάκρα μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δείκτης ή αποτέλεσμα άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας και του διαβήτη».



Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι η σχέση μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική ποσότητα της ανδρικής ορμόνης τεστοστερόνης , η οποία παρεμβαίνει στην ανάπτυξη των τριχών στο κεφάλι και προκαλεί σκλήρυνση των αρτηριών.



"Παρ' όλα αυτά, η τελική απάντηση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί", λέει η Dr Costello.



Τίποτα από αυτά δεν σημαίνει ότι είστε καταδικασμένοι σε καρδιακές παθήσεις εάν είστε φαλακρός, αλλά μπορεί να υποδηλώνει ότι θα πρέπει να ελέγχεστε πιο προσεκτικά για άλλα σημεία και συμπτώματα καρδιακής νόσου .



Ασθένεια των ούλων



Τα πρησμένα, επώδυνα ή αιμορραγικά ούλα είναι συνήθως σημάδι κακής στοματικής υγιεινής, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα σημαντικό σημάδι καρδιακής νόσου.



Τα άτομα που πάσχουν από ουλίτιδα έχουν 2 έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να πάθουν καρδιακή νόσο, σύμφωνα με το Harvard Health Publishing , αλλά αν υπάρχει άμεση σύνδεση παραμένει ασαφές.



Ορισμένες έρευνες, συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2021 στο Journal of Periodontology, υποστηρίζει τη θεωρία ότι η φλεγμονή μπορεί να βρίσκεται πίσω από τη συσχέτιση.



«Οι ασθενείς με περιοδοντική φλεγμονή ή φλεγμονή των ούλων έχουν συχνά μια φλεγμονώδη διαδικασία που μπορεί να συνδεθεί με καρδιακές παθήσεις», εξηγεί ο Dr Parikh. «Η ίδια φλεγμονώδης διαδικασία από τα ούλα που μπορεί να προκαλέσει παρόμοια συσσώρευση εναποθέσεων στις αρτηρίες ή την καρδιά».



Μια άλλη υπόθεση είναι ότι τα βακτήρια στα ούλα που προκαλούν περιοδοντική νόσο μπορεί να ταξιδέψουν στα αιμοφόρα αγγεία του σώματος όπου προκαλούν φλεγμονή ή βλάβη.



Αλλά άλλες έρευνες δείχνουν ότι η ασθένεια των ούλων και η καρδιακή νόσος μπορεί να εμφανιστούν μαζί λόγω ενός τρίτου παράγοντα: του καπνίσματος.



Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2018 στο European Journal of Preventive Cardiology περιελάμβανε δεδομένα για σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους που βίωσαν σχεδόν 65.000 περιστατικά καρδιαγγειακών επεισοδίων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών. Οι ερευνητές βρήκαν μια μέτρια σχέση μεταξύ της κακής στοματικής υγείας και των καρδιακών παθήσεων, αλλά μετά τον έλεγχο της κατάστασης του καπνίσματος, η σύνδεση δεν ήταν πλέον σημαντική.



ΠΗΓΗ: everydayhealth.com