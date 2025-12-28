2025-12-28 06:19:40
Τι αναφέρει νέα σουηδική επιστημονική έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα

Ο κίνδυνος εμφράγματος στη διάρκεια του έτους κορυφώνεται γύρω στις δέκα το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ιδίως για τους πιο ηλικιωμένους και πιο άρρωστους ανθρώπους, κυρίως λόγω του αυξημένου συναισθηματικού στρες, σύμφωνα με μια νέα σουηδική επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα!

Ο κίνδυνος για έμφραγμα είναι αυξημένος επίσης ανήμερα τα Χριστούγεννα (αλλά λιγότερο από ό,τι την παραμονή), την Πρωτοχρονιά (αλλά όχι την παραμονή), καθώς και τα πρωινά (γύρω στις 8 π.μ.), ιδίως της Δευτέρας, αλλά όχι στη διάρκεια του Πάσχα ή των μεγάλων αθλητικών αγώνων.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ντέιβιντ Έρλινγκε του Τμήματος Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Λουντ και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό BMJ, ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 283.000 περιστατικά εμφραγμάτων στη διάρκεια 16 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος εμφράγματος είναι κατά 15% αυξημένος τα Χριστούγεννα, σε σχέση με δύο εβδομάδες πριν ή μετά, ενώ την παραμονή των Χριστουγέννων η αύξηση του κινδύνου φθάνει το 37%, περισσότερο από κάθε άλλη μέρα του χρόνου.

Ατομα, άνω των 75 ετών, διαβητικοί και καρδιοπαθείς κινδυνεύουν περισσότερο την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, όπως θυμός, άγχος και λύπη, αυξάνουν τον κίνδυνο...
