"Ειχα φυτέψει μια καρδιά" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
2025-10-18 07:35:52
Στίχοι: Νίκος Γκάτσος Μουσική: Μίκης ΘεοδωράκηςΕπιμέλεια: Χρήστος Γιαννακίδης
Η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών στο Δημοτικό μουσικό θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» στην Αθήνα.
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Τα τρένα που φύγαν από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
