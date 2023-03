Ναι, πιθανώς...

Αυτή είναι η απάντηση του Bill Gates στην ερώτηση εάν υπάρχει κίνδυνος οι μηχανές τεχνητής νοημοσύνης να αποφασίσουν ότι οι άνθρωποι αποτελούν απειλή.Αλλά τα οφέλη... είναι μεγάλα, υποστηρίζει!!Σε άρθρο με τίτλο "Η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης έχει ξεκινήσει" στο "The Blog of Bill Gates", ο συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates ανέλυσε την επερχόμενη αλλαγή που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες.Έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των προσωπικών υπολογιστών πριν από αρκετές δεκαετίες, ο δισεκατομμυριούχος φαίνεται να γνωρίζει ένα ή δύο πράγματα για την τεχνολογική καινοτομία.Πιστεύει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης γλωσσικής γενιάς του OpenAI θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης.Αλλά υπάρχουν και ανησυχίες σχετικά με τις δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε.Η επανάστασηΌπως έγραψε ο Gates, "δύο επιδείξεις τεχνολογίας ήταν επαναστατικές"."Η πρώτη ήταν το 1980, όταν γνώρισε μια γραφική διεπαφή χρήστη - τον πρόδρομο κάθε σύγχρονου λειτουργικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Windows", είπε.Η δεύτερη μεγάλη έκπληξη ήρθε πέρυσι με την εντυπωσιακή πρόοδο στο ChatGPT του OpenAI."Η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι τόσο θεμελιώδης όσο και η δημιουργία του μικροεπεξεργαστή, του προσωπικού υπολογιστή, του Διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου", είπε."Θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, μαθαίνουν, ταξιδεύουν, λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη και επικοινωνούν μεταξύ τους".Αφού είδε τα αποτελέσματα, ο Gates άρχισε να σκέφτεται το μέλλον και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι συνυφασμένη με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση, όπως ακριβώς οι υπολογιστές και τα smartphones."Αυτό με ενέπνευσε να σκεφτώ όλα τα πράγματα που μπορεί να πετύχει η τεχνητή νοημοσύνη στα επόμενα πέντε με δέκα χρόνια".Οι ανησυχίεςΩστόσο, όπως σε κάθε νέα τεχνολογία, υπάρχει πάντα μια ανησυχία.Ο Gates αναφέρθηκε σε ορισμένα από αυτά τα ζητήματα:"Κάθε νέα τεχνολογία που είναι τόσο ανατρεπτική είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους, και αυτό ισχύει σίγουρα για την τεχνητή νοημοσύνη.Καταλαβαίνω γιατί - εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το εργατικό δυναμικό, το νομικό σύστημα, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προκατάληψη και πολλά άλλα".Όσον αφορά το θέμα της προκατάληψης, έχουν υπάρξει πολυάριθμα παράπονα σχετικά με τους εκπαιδευτές τεχνητής νοημοσύνης που στρέφουν το ChatGPT προς την απάντηση ερωτήσεων με αριστερόστροφη τάση.Αυτό ήταν τόσο σημαντικό πρόβλημα που ο Elon Musk φέρεται να το αναλαμβάνει - σε ένα νέο έργο για την ανάπτυξη ενός "μη-αφυπνισμένου" εναλλακτικού chatbot.Ακόμα και ο συνδημιουργός του ChatGPT προειδοποίησε ότι ο κόσμος μπορεί να μην είναι "τόσο μακριά από τη δυνητικά τρομακτική" τεχνητή νοημοσύνη.Απειλή οι άνθρωποι;Όπως επισημαίνει ο Gates πιθανώς όλοι έχουν διαβάσει για τα προβλήματα με τα τρέχοντα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης."Για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητα καλά στο να κατανοούν το πλαίσιο του ανθρώπινου αιτήματος, γεγονός που οδηγεί σε κάποια περίεργα αποτελέσματα.Όταν ζητάτε από μια τεχνητή νοημοσύνη να επινοήσει κάτι φανταστικό, μπορεί να το κάνει καλά.Όταν όμως ζητάτε συμβουλές για ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε, μπορεί να σας προτείνει ξενοδοχεία που δεν υπάρχουν.Αυτό συμβαίνει επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν κατανοεί το πλαίσιο του αιτήματός σας αρκετά καλά ώστε να γνωρίζει αν πρέπει να επινοήσει ψεύτικα ξενοδοχεία ή να σας πει μόνο για τα πραγματικά που έχουν διαθέσιμα δωμάτια.Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως το ότι οι ΤΝ δίνουν λανθασμένες απαντήσεις σε μαθηματικά προβλήματα επειδή δυσκολεύονται με την αφηρημένη λογική.Αλλά κανένα από αυτά δεν αποτελεί θεμελιώδη περιορισμό της τεχνητής νοημοσύνης.Οι προγραμματιστές εργάζονται πάνω σε αυτά, και πιστεύω ότι θα τα δούμε να διορθώνονται σε μεγάλο βαθμό σε λιγότερο από δύο χρόνια και ενδεχομένως πολύ πιο γρήγορα", αναφέρει ο Gates.Εκτός ελέγχου;Έπειτα, υπάρχει η πιθανότητα οι τεχνητές νοημοσύνες να ξεφύγουν από τον έλεγχο.Θα μπορούσε μια μηχανή να αποφασίσει ότι οι άνθρωποι αποτελούν απειλή, να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα συμφέροντά της είναι διαφορετικά από τα δικά μας ή απλώς να πάψει να ενδιαφέρεται για εμάς;Πιθανώς, αλλά το πρόβλημα αυτό δεν είναι σήμερα πιο επείγον από ό,τι ήταν πριν από τις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων μηνών, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gates.Οι υπερ-ευφυείς ΤΝ βρίσκονται στο μέλλον μας.Σε σύγκριση με έναν υπολογιστή, ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με ρυθμό σαλιγκαριού: Ένα ηλεκτρικό σήμα στον εγκέφαλο κινείται με το 1/100.000στό της ταχύτητας του σήματος σε ένα τσιπ πυριτίου!Μόλις οι προγραμματιστές μπορέσουν να γενικεύσουν έναν αλγόριθμο μάθησης και να τον εκτελέσουν με την ταχύτητα ενός υπολογιστή -ένα επίτευγμα που μπορεί να απέχει μια δεκαετία ή έναν αιώνα- θα έχουμε μια απίστευτα ισχυρή ΑΙ.Θα είναι σε θέση να κάνει όλα όσα μπορεί να κάνει ένας ανθρώπινος εγκέφαλος, αλλά χωρίς πρακτικά όρια στο μέγεθος της μνήμης του ή στην ταχύτητα με την οποία λειτουργεί.Αυτή θα είναι μια βαθιά αλλαγή.www.bankingnews.grFreegr network blog- News about pc, technology.