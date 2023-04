themaygeias

Τα πορτοκάλια έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία και δεν είναι απλώς μια ποσότητα βιταμίνης C που βοήθα στη θωράκιση του ανοσοποιητικού, αλλά πολύ περισσότερα και σημαντικά για την υγεία μας.Το ταπεινό πορτοκάλι είναι πολύ μεγάλο για την υγεία και τα οφέλη του ιδιαίτερα ευεργετικά για ολόκληρο τον οργανισμό μας. Το πορτοκαλί, είναι το αληθινό χειμωνιάτικο υπερφρούτο, αλλά τα εντυπωσιακά οφέλη του είναι εκεί για εμάς για κάθε εποχή, συμπεριλαμβανομένης, αλλά σίγουρα δεν περιορίζεται σε αυτής της βιταμίνης C που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, σύμφωνα με το theissue.Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τι είναι ένα ζουμερό, πολύχρωμο πορτοκάλι και έχουμε απολαύσει την αξέχαστη γεύση που προσφέρει φυσικά. Και παρόλο που ο όρος «πορτοκάλι» είναι γνωστός σε πολλούς από εμάς, υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία ποικιλιών, όπως η Βαλένθια, ο αφαλός και ο Χάμλιν.Επιπλέον, άλλα εσπεριδοειδή, συμπεριλαμβανομένων των μανταρινιών και των κλημεντινών, μπορούν να ομαδοποιηθούν κάτω από την πορτοκαλί ομπρέλα, παρόλο που μερικά από αυτά τεχνικά δεν είναι καθόλου αληθινά πορτοκάλια. Στις ΗΠΑ, το πορτοκάλι αφαλού που καλλιεργείται στη Φλόριντα είναι ο πιο κοινός τύπος πορτοκαλιού, ειδικά όταν πρόκειται για την παραγωγή χυμού.Οφέλη για την υγεία από τα πορτοκάλιαΥποστηρίζει την καρδιαγγειακή υγείαΗ κατανάλωση φρούτων πορτοκαλιού και χυμού πορτοκαλιού συνδέεται με πολλά οφέλη για την υγεία της καρδιάς, χάρη στα θρεπτικά συστατικά που περιέχει φυσικά. Δύο αξιοσημείωτα φλαβονοειδή που βρίσκονται στα πορτοκάλια, η εσπεριδίνη και η ναρινγενίνη, μπορεί να είναι υπεύθυνα για πολλά από τα εκπληκτικά οφέλη που προσφέρει η κατανάλωση πορτοκαλιών. Στην πραγματικότητα, μελέτες δείχνουν ότι όταν αξιολογούνται ειδικά για τις γυναίκες, η υψηλότερη πρόσληψη ενός ή περισσότερων από αυτά τα φλαβονοειδή σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλικού. Επιπλέον, το κάλιο που παρέχουν τα πορτοκάλια μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη της υγιούς αρτηριακής πίεσης, χάρη στο ρόλο του στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών.Βοηθά στην ενίσχυση της υγείας του ανοσοποιητικούΔιαισθητικά, πολλοί άνθρωποι πιάνουν ένα ποτήρι με φρεσκοστυμμένα πορτοκάλια όταν αισθάνονται ότι έρχεται κρύο, γνωρίζοντας ότι πίνοντας αυτόν τον φυσικό χυμό θα τροφοδοτήσει το σώμα τους με βιταμίνη C που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό. Και ενώ είναι αλήθεια ότι ο χυμός πορτοκαλιού (και τα πορτοκάλια) είναι γεμάτοι με αυτό το βασικό θρεπτικό συστατικό, η βιταμίνη C δεν είναι το μόνο συστατίκο που υποστηρίζει το ανοσοποιητικό.Τα πορτοκάλια περιέχουν φυσικά καροτενοειδή όπως βήτα-καροτίνη και βήτα-κρυπτοξανθίνη, θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν φυσικά την υγεία του ανοσοποιητικού. Και φυσικά, η βιταμίνη C βοηθά στην τόνωση της παραγωγής λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των λοιμώξεων στο σώμα.Βοηθά στη διατήρηση της υγείας του δέρματοςΤα πορτοκάλια μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσεις το δέρμα σου υγιές και λαμπερό με φυσικό τρόπο. Από τη βιταμίνη C που υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου έως τα καροτενοειδή που καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που μπορεί να βλάψουν το δέρμα, συμπεριλαμβανομένου του πορτοκαλιού στη χειμερινή διατροφή μπορεί να δώσει στο σώμα μας θρεπτική διατροφή από μέσα προς τα έξω.Διαχειρίζεται τη φλεγμονήΗ χρόνια φλεγμονή συνδέεται με ορισμένα δυσάρεστα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του αυξημένου κινδύνου ορισμένων μορφών καρκίνου, εγκεφαλικού και διαβήτη τύπου 2. Και τα πορτοκάλια είναι μια τροφή που μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση αυτής της πάθησης. Το φλαβονοειδές της εσπεριδίνης που βρίσκεται στα πορτοκάλια και τον χυμό πορτοκαλιού μπορεί να είναι παίξει αυτόν τον αντιφλεγμονώδη ρόλο.Tip: Εάν αγαπάς την ευχάριστη ξινή γεύση του, μπορείς να καταναλώνεις και τη φλούδα πορτοκαλιού στη διατροφή σου που μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα οφέλη για στην υγεία, επειδή αυτό το μέρος του φρούτου είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνη C, φυτικές ίνες και ασβέστιο. Επιπλέον, οι φλούδες είναι μια πλούσια πηγή D-λιμονενίου, μιας ένωσης που έχει μοναδικά αντιφλεγμονώδη και πιθανά αντικαρκινικά οφέλη.