Έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση 540.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις της χώρας μας με τα τερματικά Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (Electronic Funds Transfer at the Point of Sale, EFT/POS).

Στόχος είναι να κλείσουν όλα τα «παράθυρα» φοροδιαφυγής, τα οποία υπάρχουν σήμερα ορθάνοικτα, επιτρέποντας σε επιτήδειους να αποφεύγουν την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή να αλλοιώνουν εκ των υστέρων τα δεδομένα των αποδείξεων που έχουν εκδώσει στους πελάτες τους ή ακόμη και να «εξαφανίζουν» από τη μνήμη των φορολογικών μηχανισμών αποδείξεις που έχουν δώσει στους πελάτες τους.







Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρος Ασθενίδης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα βήματα που έπονται προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των 540.000 ταμειακών μηχανών και λοιπών φορολογικών μηχανισμών με τα POS των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και να εγκατασταθούν σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης, καθώς και σε ορισμένους άλλους κλάδους επιχειρήσεων 140.000 κλειστού τύπου Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί, που θα είναι απαραβίαστοι.

Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι σήμερα, ακόμα κι αν οι πληρωμές γίνονται με POS, δεν σημαίνει ότι τα εισπραττόμενα ποσά δηλώνονται και στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην κοινή συνέντευξη Τύπου, η απάντηση θα είναι η διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) με τα ΕFT/POS. Ειδικότερα, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση τότε:

α) Κάθε πληρωμή με κάρτα θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον εκδοθεί προηγουμένως απόδειξη από τον ΦΗΜ.

β) Το ΕFT/POS δεν θα μπορεί να δεχθεί «ελεύθερες συναλλαγές», δηλαδή συναλλαγές χωρίς προηγουμένως να έχει εκδοθεί απόδειξη από τον ΦΗΜ.

γ) Όλα τα EFT/POS ημεδαπής και αλλοδαπής θα αποστέλλουν τις πληροφορίες της κάθε συναλλαγής και της σχετικής απόδειξης στην ΑΑΔΕ.

δ) Σε κάθε επιχείρηση που έχει υποχρέωση χρήσης EFT/POS ως δικαιούχος πληρωμής και παραβαίνει τις υποχρεώσεις διασύνδεσης των τερματικών αυτών με τη Φορολογική Διοίκηση θα επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Επόμενα βήματα

Τα επόμενα βήματα που θα γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα EFT/POS είναι:

α) Η τεχνική προετοιμασία των κατασκευαστών ΦΗΜ και EFT/POS για τα λογισμικά αναβάθμισης και η έγκριση των λογισμικών από την ΑΑΔΕ μέχρι τον Μάιο του 2023.

β) Η υποχρεωτική διασύνδεση συνολικά 400.000 ΦΗΜ με POS μέχρι τον Ιούνιο του 2023 για τις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 100.000 ευρώ και μέχρι τον Ιούλιο του 2023 για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ.

γ) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας για να λάβουν voucher χρηματοδότησης προκειμένου να καλύψουν τις απαιτούμενες δαπάνες για τη διασύνδεση των ΦΗΜ με τα EFT/POS. Τα voucher ανέρχονται σε 150 ευρώ και 350 ευρώ και οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο κύκλους, μέχρι 15/5/2023 και μέχρι 30/6/2023.

