





Ένας γιγαντιαίος «Τοίχος» υψώνεται. Απροσδιόριστος αριθμός από μπάλες πέφτει και κινείται απρόβλεπτα. Πολλές ερωτήσεις που δοκιμάζουν γνώσεις, στρατηγική και ψυχραιμία. Αποφάσεις που μπορούν να απογειώσουν όνειρα ζωής. Αυτό είναι το ανατρεπτικό, καθηλωτικό και ανανεωμένο «The Wall» με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο.

Από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, ζευγάρια παικτών παίρνουν θέση στο εντυπωσιακό πλατό και βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Πρώτα, όμως, πρέπει πρώτα να παίξουν τρεις γύρους, χαρίζοντας μας ένα απίθανο roller coaster συναισθημάτων.

Οι κανόνες είναι απλοί. Ο «Τοίχος» είναι... γενναιόδωρος στις σωστές απαντήσεις, αλλά αμείλικτος στις λάθος!

Το «The Wall», ο γιγαντιαίος Τοίχος ύψους 12 μέτρων που δεσπόζει στο πλατό, είναι το δομικό στοιχείο του παιχνιδιού. Στην κορυφή του τοποθετείται ένας αριθμός από μπάλες οι οποίες πέφτουν και καταλήγουν σε κάποιες από τις υποδοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του τοίχου και στις οποίες αντιστοιχούν διάφορα χρηματικά ποσά. Σε κάθε γύρο τα ποσά αυξάνονται, ενώ το συνολικό χρηματικό έπαθλο μπορεί να φθάσει τις 350.000 ευρώ!

Το κάθε ζευγάρι παικτών που συμμετέχει πρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που του γίνεται. Αν απαντήσουν σωστά, τότε οι μπάλες γίνονται πράσινες και τα χρηματικά ποσά στα οποία καταλήγουν προστίθενται στα χρήματά τους. Αν απαντήσουν λανθασμένα, τότε οι μπάλες γίνονται κόκκινες και τα ποσά αυτά αφαιρούνται.

Στον 1ο γύρο, οι δύο παίκτες απαντούν από κοινού σε 5 ερωτήσεις και στο τέλος του γνωρίζουν και οι δύο το ποσό που συγκεντρώθηκε. Είναι η εγγύηση του Συμβολαίου. Για τους επόμενους δύο γύρους, ο παίκτης που απαντάει στις ερωτήσεις απομονώνεται και δεν έχει καμία επαφή με τον συμπαίκτη του, αλλά ούτε και με τον Τοίχο. Δεν γνωρίζει ούτε αν απάντησε σωστά, ούτε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Στο μεταξύ, ο παίκτης που παραμένει στη σκηνή, μπροστά από τον Τοίχο μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο, κρίνει αν ο συμπαίκτης του απαντάει σωστά και αποφασίζει στρατηγικά για το πως θα τοποθετηθούν οι μπάλες στην κορυφή του Τοίχου.

Στο τέλος του 3ου γύρου, ο παίκτης που βρισκόταν στο Δωμάτιο Απομόνωσης, χωρίς να γνωρίζει την έκβαση του παιχνιδιού, αποφασίζει αν θα υπογράψει το Συμβόλαιο, ώστε να κρατήσει το εγγυημένο ποσό από τον 1ο γύρο, ή αν θα το σκίσει, ελπίζοντας ότι το ποσό που έχει προκύψει από το συνολικό παιχνίδι είναι μεγαλύτερο...

Την απόφασή που έχει πάρει, την ανακοινώνει στον συμπαίκτη του μπροστά σε όλους!

Το «The Wall» δεν είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα roller coaster συναισθημάτων! Εσύ, θα το αντιμετωπίσεις;

Πηγή: tvnea.com