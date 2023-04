tvnea

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε χθες το πρωί η είδηση της αποχώρησης της Βίκυς Καγιά από το STAR μετά από επτά χρόνια αδιάλειπτης συνεργασίας. Όχι για τους ελάχιστους καλά γνωρίζοντες τα των παρασκηνίων που διαδραματίζονταν εδώ και μήνες. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το λανσάρισμα του νέου κύκλου του GNTM και με τα ποσοστά τηλεθέασης να πνέουν τα λοίσθια υπήρχε σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ των ανθρώπων που «έτρεχαν» το project για λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής αλλά και της παρουσιάστριας που είχε κάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις. Η Βίκυ Καγιά είχε λάβει διαβεβαιώσεις όταν δέχθηκε να επιστρέψει στην παρουσίαση του ριάλιτι μόδας κάποιες εκ των οποίων δεν τηρήθηκαν. Είχε προηγηθεί ένας αποτυχημένος κύκλος του «Dancing with the stars» γεγονός το οποίο είχε λειτουργήσει επιβαρυντικά στη σχέση των δύο πλευρών. Μετά το τέλος του φετινού κύκλου του ριάλιτι μόδας ξεκίνησαν οι συζητήσεις για το τηλεοπτικό μέλλον της Βίκυς Καγιά εντός του τηλεοπτικού σταθμού της Κηφισιάς.Ταυτόχρονα κυκλοφόρησαν ρεπορτάζ που ήθελαν τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να αναλαμβάνει τον επόμενο κύκλο της παρουσίασης του «Shopping Star» εφόσον δεν ανανεωνόταν το συμβόλαιο της Βίκυς Καγιά. Κάτι το οποίο ερμηνεύτηκε από πρόσωπα του περιβάλλοντος της Καγιά ως «μέσο πίεσης» προς την παρουσιάστρια. Και ενώ φαινόταν πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του συμβολαίου της Βίκυς Καγιά με το STAR το οποίο λήγει στις 30 Ιουνίου μια σύσκεψη στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες του Reader μετείχαν ιθύνοντες του Star, της Green Pixel και φυσικά η Βίκυ Καγιά οδήγησε τη διαπραγμάτευση σε ναυάγιο. Αλλαγές που ζήτησε η παρουσιάστρια με σκοπό την ανανέωση του «Shopping Star» φαίνεται πως δεν έγιναν αποδεκτές ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές υπήρξε μεγάλη διάσταση των δύο πλευρών και ως προς το οικονομικό. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ως σημείο τριβής και το γεγονός πως η Βίκυ Καγιά δεν ήθελε να δεσμευτεί από τώρα για έναν νέο κύκλο του GNTM όποτε κι αν αυτός πραγματοποιηθεί. Ως γνωστόν το STAR διατηρεί τα δικαιώματα μετάδοσης του προγράμματος στην Ελλάδα και θα το επαναλανσάρει την χρονική στιγμή που θα κριθεί κατάλληλη.Πηγές του STAR μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής 7 Απριλίου δεν επιβεβαίωναν επισήμως το διαζύγιο χωρίς ωστόσο να το διαψεύδουν. Πλέον θα αναζητηθεί η νέα παρουσιάστρια του «Shopping Star» ενώ οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της Βίκυς Καγιά αναφέρουν πως μέχρι στιγμής δεν έχει συζητήσει με άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Βέβαια η παρουσιάστρια είχε δεχθεί κρούσεις ήδη από τα μέσα της φετινής σεζόν και προφανώς οι όποιες συζητήσεις θα γίνουν μετά το Πάσχα. Η συνεργασία της Βίκυς Καγιά με το Star ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2016 με την παρουσίαση του «Shopping Star». Από το Φθινόπωρο του 2018 ανέλαβε την παρουσίαση του GNTM την οποία κράτησε για τρεις κύκλους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Τη σεζόν 2021 – 2022 παρουσίασε το «Dancing with the Stars» επιστρέφοντας στο GNTM το περασμένο φθινόπωρο.Πηγή: TVNEA.COM