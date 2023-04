Το ταξίδι με τρένο στην Ιαπωνία είναι ένα από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου μας, είτε πρόκειται για συρμούς στην ύπαιθρο στο Shinkansen με ταχύτητα έως και 320 χιλιόμετρα την ώρα (200 mph), χαλαρώνοντας σε ένα άνετο περιφερειακό τρένο express (γνωστό ως τρένα Limited Express στο Ιαπωνία) ή απολαμβάνοντας μια ματιά στην ιαπωνική κουλτούρα σε μια ημερήσια εκδρομή στο «Χαρούμενο Τρένο».Με την Ιαπωνία κλειστή για τόσο μεγάλο μέρος της περιόδου 2020-2022 λόγω της πανδημίας Covid-19, οι επισκέπτες που έχασαν τα τρένα της χώρας έχουν πολλές νέες επιλογές.Έτσι, αν δεν έχετε πάει στην Ιαπωνία για μερικά χρόνια ή σχεδιάζετε την πρώτη σας επίσκεψη, εδώ είναι μερικά από τα υπέροχα νέα –και ανακαινισμένα– τρένα που μπορείτε να βάλετε στη λίστα σας.Kyushu: Το Nishi Kyushu Shinkansen στο ΝαγκασάκιΗ νέα γραμμή Nishi Kyushu Shinkansen έχει μήκος μόλις 66 χιλιόμετρα.Jiji Press/AFP/Getty ImagesΗ μακροχρόνια γραμμή υψηλής ταχύτητας που συνδέει το Ναγκασάκι με το υπόλοιπο δίκτυο Shinkansen (τρένο με σφαίρες) τρέχει τώρα στο ενδιάμεσο άκρο της στο Takeo-Onsen. Συνολικά πέντε σταθμοί έχουν πλέον ολοκληρωθεί στη λοφώδη παράκτια περιοχή στην μακρινή δυτική Ιαπωνία, η οποία στο παρελθόν εξυπηρετούνταν από αργά συμβατικά τρένα.Αυτά έχουν πλέον αντικατασταθεί από υπηρεσίες Kamome (στα Ιαπωνικά για «γλάρος») στα ολοκαίνουργια τρένα N700S με έξυπνο λευκό χρώμα και εντυπωσιακούς εσωτερικούς χώρους καμπίνας σχεδιασμένους από τον Mitooka Eiji, τον συνεργάτη σχεδιασμού της Kyushu Railway Company. Είναι απαραίτητο ταξίδι για κάθε λάτρη του τρένου, κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο θα φτάσετε σε αυτό.Τοπική πολιτική σημαίνει ότι η υπόλοιπη γραμμή δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί. Στο μεταξύ, οι επιβάτες διασχίζουν την πλατφόρμα σε ένα από τα τρένα Relay Kamome ή άλλα τρένα Limited Express για να συνδεθούν με την υπόλοιπη Ιαπωνία, συνήθως στο σταθμό Shin-Tosu Shinkansen ή στο σταθμό Hakata στη Φουκουόκα.Στο Ναγκασάκι, ο πρόσφατα ανακαινισμένος σιδηροδρομικός σταθμός διαθέτει έναν φανταστικό νέο χώρο εστίασης και αγορών, με νόστιμα τοπικά πιάτα για να δοκιμάσετε - δοκιμάστε το παραδοσιακό κέικ Castella προσαρμοσμένο από συνταγές που έφεραν Πορτογάλοι ναυτικοί που επισκέπτονται την Ιαπωνία.Kyushu: Νέα τουριστικά τρέναΤο εσωτερικό του νέου τρένου για τα αξιοθέατα της Kyushu Railway Co., που ονομάστηκε Two Stars 4047.Kyodo News/Getty ImagesΤα τρένα Joyful της Ιαπωνίας – τουριστικά τρένα ημερήσιας εκδρομής με επίκεντρο τον πολιτισμό και τις τοπικές σπεσιαλιτέ – είναι μια απόλαυση για τους ταξιδιώτες. Για να σηματοδοτήσει τα εγκαίνια του Nishi Kyushu Shinkansen, ο JR Kyushu ξεκίνησε επίσης ένα νέο Joyful Train που ονομάζεται Two Stars 4047.Η διαδρομή του ξεκινά από το Takeo-Onsen και ακολουθεί την παλιά κύρια γραμμή του Ναγκασάκι που έχουν αντικαταστήσει οι υπηρεσίες Kamome στο Nishi-Kyushu Shinkansen, σκαρφαλώνοντας γύρω από βραχώδεις όρμους, κολπίσκους και όρμους.Το όνομα προέρχεται από τις γοητευτικές vintage αυτοκινητάμαξες από τις οποίες έχει μετατραπεί το Joyful Train – ένα σετ KiHa 40 και KiHa 47.Μη χάσετε τα φρέσκα φρούτα και τα σνακ που πωλούνται στην εξέδρα στο Kohoku ή το sake bar στην αίθουσα αναμονής στο σταθμό Hizen-Hama – μπορείτε επίσης να κάνετε αγορές για να πάρετε μαζί σας στο τρένο. Διατίθεται επίσης ένα ειδικό σετ lunchbox bento.Το Kyushu φιλοξενεί επίσης μερικές από τις ωραιότερες διαδρομές Joyful Train της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέροχα προγραμματισμένου τρένου 36+3 για μεγάλο Σαββατοκύριακο και του A-Train με επίκεντρο τη μουσική τζαζ.Αρκετά δρομολόγια τρένων Kyushu Joyful έχουν διαταραχθεί από τις καταιγίδες που ξεπλένουν τις αγροτικές γραμμές τα τελευταία χρόνια. Παρακολουθήστε την επιστροφή τους στον ιστότοπο του JR Kyushu και κάντε κράτηση πολύ εκ των προτέρων.Okayama: Νέο τρένο για τα αξιοθέατα Sakubi SakuraΣτην ορεινή περιοχή δυτικά της Οσάκα, το νέο λαμπερό ροζ τρένο Sakubi Sakura του JR West κατευθύνεται βόρεια από την Okayama προς την περιοχή των θερμών πηγών κοντά στην Tsuyama.Το ίδιο το τρένο είναι ένα ατμοσφαιρικό παλιό σιδηροδρομικό όχημα KiHa 40 που έχει περάσει περισσότερα από 40 χρόνια σε υπηρεσία στην περιοχή και το εσωτερικό έχει ένα vintage πράσινο και χρώμα ξύλου – χωρίς ροζ υπερφόρτωση όταν βρίσκεστε μέσα στο τρένο.Το τρένο, που λειτουργεί τις Παρασκευές, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Δευτέρες, προσφέρει ειδικά κουτιά μεσημεριανού γεύματος και σετ γλυκών για να απολαύσετε καθώς περπατάτε στην ύπαιθρο.Τόκιο προς Nikko/Kinugawa: Νέα τρένα Limited Express Spacia X N100Το «Limited Express Spacia X», μια σειρά νέων τρένων N100 από την ιδιωτική σιδηροδρομική γραμμή Tobu Railway , θα ανέβει στις ράγες αυτόν τον Ιούλιο. Θα προσφέρει έξι ξεχωριστά είδη επιλογών καθισμάτων – τη Σουίτα Cockpit στο μπροστινό μέρος του τρένου, ιδιωτικά διαμερίσματα, τη ζώνη καφέ Cockpit Lounge, ημι-ιδιωτικά Box Seat, ευρύτερα Premium καθίσματα και στάνταρ καθίσματα.Αυτά τα νέα τρένα που κυκλοφορούν μεταξύ του σταθμού Asakusa στο Τόκιο και των πόλεων Nikko και Kinugawa Onsen της νομαρχίας Tochigi, φαίνεται ότι θα κάνουν την απόδραση από το Τόκιο για ένα διάλειμμα στην ύπαιθρο βόρεια της μητρόπολης κάτι που πρέπει να κάνετε.Nagano/Yamanashi: New High Rail 1375 Joyful TrainΤο High Rail έχει θέμα την αστρονομία, με ένα μίνι πλανητάριο επί του σκάφους.JR Ανατολική ΙαπωνίαΤο νεότερο Joyful Train του JR East, που παρουσιάστηκε στα τέλη του περασμένου έτους, βρίσκεται στα βουνά των νομών Nagano και Yamanashi, λίγο περισσότερο από μία ώρα βορειοδυτικά του Τόκιο στη γραμμή Hokuriku Shinkansen.Κλιμακώνοντας τις Ιαπωνικές Άλπεις στην αγροτική γραμμή Κουμί, την υψηλότερη σιδηροδρομική γραμμή της χώρας, το High Rail έχει θέμα την αστρονομία, με ένα μίνι πλανητάριο επί του σκάφους. Στο βραδινό τρέξιμο μεταξύ των σταθμών Kobuchizawa και Komoro, υπάρχει μια εμπειρία 50 λεπτών παρατήρησης των άστρων στο Nobeyama - τον υψηλότερο σταθμό της Ιαπωνίας και έδρα του τηλεσκοπικού παρατηρητηρίου Nobeyama.Η περιοχή JR East προσφέρει πολλές άλλες υπέροχες εκδρομές Joyful Train. Το ατμοκίνητο τρένο ταξιδεύει από το Takasaki (SL Gunma - SL είναι σύντομο για ατμομηχανή) και μεταξύ Niigata και Aizu-Wakamatsu (SL Banetsu Monogatari) ιδιαίτερες απολαύσεις. Το τελευταίο δυστυχώς έχει ανασταλεί από τον Αύγουστο του 2022 μετά από ξέπλυμα σιδηροδρομικών γραμμών μετά από καταιγίδα, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση της γραμμής.