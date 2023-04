Τον Απρίλιο του 2019 δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της αστρονομίας η πρώτη φωτογραφία (του περιβάλλοντος) μιας μαύρης τρύπας. Πρόκειται για την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα που βρίσκεται στον γαλαξία Messier 87, σε απόσταση 52 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, έχει μάζα 6,5 δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από την μάζα του Ήλιου(!) και διάμετρο 40 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα (τρία εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη Γη). Η εικόνα προέκυψε από την έρευνα της συνεργασίας Event Horizon Telescope και το σύνολο των δεδομένων που λήφθησαν το 2017.Χρησιμοποιώντας τον PRIMO (PRincipal-component Interferometric MOdeling), έναν νέο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης οι ερευνητές Δημήτρης Ψάλτης et al κατάφεραν να βελτιώσουν την εικόνα της μαύρης τρύπας [The Image of the M87 Black Hole Reconstructed with PRIMO].Οι εικόνες της μαύρης τρύπας M87* που δημοσεύθηκαν το 2019 (και προέκυψαν από την έρευνα του 2017).Οι αντίστοιχες βελτιωμένες εικόνες που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικές ημέρες με την βοήθεια του PRIMO.Παρατηρούμε ότι το PRIMO ξεθόλωσε αρκετά το αποκαλούμενο «θολό πορτοκαλί ντόνατ».Πηγή:https://physicsgg.me/

