2025-12-04 06:20:20

Η τριμερής συμφωνία Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον Κάθετο Διάδρομο Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας, έναν στρατηγικό σιδηροδρομικό και οδικό άξονα που θα συνδέει τις τρεις χώρες μέσω Αλεξανδρούπολης, υπεγράφη σήμερα στις Βρυξέλλες.real.grΤη συμφωνία υπέγραψαν ο Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ