tvnea

Έχουμε συμπληρώσει τέσσερις μήνες του έτους και η λίστα με τις ακυρωμένες σειρές του Netflix συνεχίζει να αυξάνεται. Παρακάτω, θα ρίξουμε μια ματιά σε όλες τις ακυρώσεις υψηλού προφίλ (που έχουν ανακοινωθεί ούτως ή άλλως) μέχρι τον Απρίλιο του 2023.Φυσικά υπάρχουν και οι σειρές που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους όπως ήταν προγραμματισμένο όπως το The Crown , το Firefly Lane και το Never Have I Ever.1899: Ακυρώθηκε – Ιανουάριος 2023Η σειρά από τους δημιουργούς του DARK είχε μεγάλες προσδοκίες και μεγάλα παπούτσια να γεμίσει. Το μυστήριο επιστημονικής φαντασίας ήταν ένα από τα πιο φιλόδοξα σόου του Netflix εδώ και χρόνια, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και ένα εντυπωσιακό καστ.Netflix: Στην 6η θέση του παγκόσμιου top 10 το «Maestro» – Ξεπέρασε ήδη τις 13 εκατ. ώρεςΓιατί ακυρώθηκε το 1899 ;Τα δεδομένα που παρέχονται στο What’s on Netflix από την ευρωπαϊκή εταιρεία ανάλυσης SVOD Digital i υποδηλώνουν ότι το ποσοστό ολοκλήρωσης ήταν τελικά πολύ χαμηλό και πιθανότατα δεν αυξανόταν ουσιαστικά. Τα δεδομένα τους υποδηλώνουν ότι μόνο το ένα τρίτο περίπου των ανθρώπων που ξεκίνησαν να την βλέπουν, τελικά την ολοκλήρωσαν.Εσωτερική δουλειά: Ακυρώθηκε – Ιανουάριος 2023Η σειρά κινουμένων σχεδίων Inside Job είχε αρχικά λάβει εντολή ανανέωσης για τη σεζόν 2 τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2023, ο δημιουργός επιβεβαίωσε τις φήμες ότι το Netflix είχε ανατρέψει την απόφαση για ανανέωση.Τι θα δούμε στο Netflix τον Απρίλιο – Αναλυτικά οι νέες κυκλοφορίες«Είμαι λυπημένος που επιβεβαιώνω ότι το Netflix αποφάσισε να ακυρώσει τη σεζόν 2 του Inside Job. Με τα χρόνια, αυτοί οι χαρακτήρες έχουν γίνει πραγματικοί άνθρωποι για μένα και είμαι συντετριμμένος που δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω να μεγαλώνουν. Ο Ρίγκαν και ο Μπρετ άξιζαν να πάρουν το τέλος τους και επιτέλους να βρουν την ευτυχία. Και θα μου άρεσε πολύ να μπορούσα να μοιραστώ αυτό που επιφύλασσε με όλους σας. Σε όλους όσους παρακολούθησαν, σας ευχαριστώ που ήρθατε στη διαδρομή. Παρόλο που είμαι λυπημένος, με βοηθά να γνωρίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που νοιάζονταν τόσο πολύ για αυτούς τους χαρακτήρες όσο εγώ» δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Shion Takeuchi.The Chair – Ακυρώθηκε: Ιανουάριος 2023Αν και υποπτευόμασταν ότι ακυρώθηκε το 2022, μόλις στις αρχές του 2023 λάβαμε την πραγματική επιβεβαίωση ότι δεν θα επέστρεφε. Η σειρά ήταν ο πρώτος σημαντικός τίτλος που προέκυψε από τη συνολική συμφωνία David Benioff και DB Weiss και ακολούθησε τη Sandra Oh ως γυναίκα που γίνεται πρόεδρος ενός αποτυχημένου τμήματος αγγλικών σε ένα Πανεπιστήμιο.Uncoupled – Ακυρώθηκε: Ιανουάριος 2023Το Uncoupled ήταν η μεγάλη επιστροφή του Neil Patrick Harris στην κωμική σκηνή και είχε κορυφαία ταλέντα πίσω από την κάμερα με τη σειρά που δημιούργησαν οι Darren Star και Jeffrey Richman. Ενώ τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι η εκπομπή είχε υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης μεταξύ των θεατών, άλλα δεδομένα υποδηλώνουν ότι δεν άρχισαν να παρακολουθούν αρκετά άτομα από την αρχή.Juvenile Justice – Ακυρώθηκε Ιανουάριος 2023Hot Skull – Ακυρώθηκε Φεβρουάριος 2023Ridley Jones – Ακυρώθηκε Μάρτιος 2023Young Wallander – Ακυρώθηκε Μάρτιος 2023Sex/Life (Season 3) – Ακυρώθηκε Απρίλιος 2023Freeridge (Season 2) – Ακυρώθηκε Απρίλιος 2023Netflix: Εκπομπές σε τροχιά ακύρωσης το 2023Τώρα, ας δούμε όλες τις εκπομπές που υποψιαζόμαστε ότι κινδυνεύουν να ακυρωθούν ή έχουν ήδη ακυρωθεί.Agent Elvis (Season 2)Ares (Season 2)Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun (Season 2)Barbarians (Season 3)Battle Kitty (Season 2)Black Summer (Season 3)Brews Brothers (Season 2)Chad and JT Go Deep (Season 2)Chicago Party Aunt (Season 2 / Part 3)Country Queen (Season 2)Decoupled (Season 2)Farzar (Season 2)God’s Favorite Idiot (Season 2)Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities (Season 2)Hard Cell (Season 2)How to Ruin Christmas (Season 2)Huge in France (Season 2)Hype House (Season 2)In From the Cold (Season 2)It’s Bruno! (Season 2)Jiva! (Season 2)Justice Served (Season 2)Living with Yourself (Season 2)Lockwood & Co (Season 2)Man vs. Bee (Season 2)Master of None (Season 4)Medical Police (Season 2)Murderville (Season 2)Neo YokioRatched (Season 2)Russian Doll (Season 3)Saturday Morning All Star Hits! (Season 2)Sex/Life (Season 3)Scaredy Cats (Season 2)Shadow and Bone (Season 3)Sneakerheads (Season 2)Super Crooks (Season 2)Super PupZ (Season 2)The Chestnut Man (Season 2)The Guardians of Justice (Season 2)The Healing Powers of Dude (Season 2)The Iliza Shlesinger Sketch Show (Season 2)The Last Bus (Season 2)The Letter for the King (Season 2)The Lying Life of Adults (Season 2)The Politician (Season 3)The Sound of Magic (Season 2)Unstable (Season 2)Wu Assassins (Season 2)Πηγή: TVNEA.COM