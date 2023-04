Τα νέα δωρεάν παιχνίδια του Epic Games Store είναι τώρα διαθέσιμα! Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα και για μία εβδομάδα, θα μπορείτε να εμπλουτίσετε τη ψηφιακή σας συλλογή με δύο ακόμη τίτλους, χωρίς κανένα κόστος.

Το 1ο δωρεάν παιχνίδι είναι το Beyond Blue της E-Line Media που κυκλοφόρησε το 2020. Πρόκειται για έναν indie adventure τίτλο που θέλει να σας διηγηθεί μια ιδιαίτερη ιστορία μέσα στον ωκεανό, τον οποίο καλείστε να εξερευνήετε και να λύσετε ένα μυστήριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι κανονικά ο τίτλος κοστίζει 15.99 ευρώ.Το 2ο παιχνίδι είναι ένα ακόμα γνωστό indie που έχει κερδίσει και βραβείο BAFTA. Ο λόγος γίνεται για το Never Alone (Kisima Ingitchuna) των Upper One Games και E-Line Media που κυκλοφόρησε αρχικά το 2014. Το Never Alone είναι ένα ατμοσφαρικό platformer με γρίφους και επικεντρώνεται σε έναν ιθαγενή λαό της Αλάσκας. Εσείς θα πάρετε τον έλεγχο δύο χαρακτήρων και θα ταξιδέψετε σε παγωμένες περιοχές, ενώ θα συναντήσετε και σπηλιές μέσα στο νερό.

Κατεβάστε το Beyond Blue πατώντας εδώ.Αποκτήστε το Never Alone (Kisima Ingitchuna) κάνοντας κλικ εδώ.