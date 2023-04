Οι ξηροί καρποί είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, ακόρεστων λιπαρών οξέων, φυτικών ινών, μετάλλων, βιταμινών και φυτοχημικών. Η κατανάλωση ξηρών καρπών έχει συσχετιστεί με πολλά οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των δεικτών καρδιαγγειακής νόσου, του μεταβολικού συνδρόμου και του σωματικού βάρους.Λόγω της περιεκτικότητάς τους σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες, οι ξηροί καρποί έχουν προταθεί ότι έχουν πρεβιοτική δράση και επηρεάζουν εν μέρει την ανθρώπινη υγεία μέσω της τροποποίησης της σύνθεσης του μικροβιώματος του εντέρου, όπως η αύξηση της μικροβιακής ποικιλότητας άλφα και η μείωση των παθογόνων βακτηρίων.Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό nutrients του Mdpi στο ειδικό τεύχος Modulation of Host Physiology and Pathophysiology by the Gut Microbiome ) εξέτασε εάν η κατανάλωση μεικτών ξηρών καρπών ως μέρος μιας υποθερμιδικής δίαιτας τροποποιούν το μικροβίωμα του εντέρου, οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων των καρδιοπροστατευτικών μικροβιακών μεταβολιτών τρυπτοφάνης Trp.Σε προηγούμενη τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη μελέτη της ίδιας ομάδας, αποδείχθηκε ότι η κατανάλωση 1,5 ουγκιάς μικτών ξηρών καρπών (MTNs) ως μέρος της υποθερμιδικής δίαιτας για 12 εβδομάδες είχε ως αποτέλεσμα απώλεια βάρους, αυξημένο κορεσμό, μειωμένη διαστολική αρτηριακή πίεση και μειωμένο καρδιακό ρυθμό, αλλά δεν άλλαξαν τους δείκτες λιπιδίων.Το πλάσμα και τα κόπρανα συλλέχθηκαν από 95 υπέρβαρα άτομα που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η μία κατανάλωσε MTNs και η άλλη όχι, ως μέρος μιας δίαιτας υποθερμιδικής απώλειας βάρους για 12 εβδομάδες ακολουθούμενη από ένα πρόγραμμα διατήρησης ισοθερμιδικού βάρους για επιπλέον 12 εβδομάδες.Ο μεταβολισμός Trp-κυνουρενίνης μειώθηκε μόνο στην ομάδα που κατανάλωσε MTNs κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους. Οι αλλαγές στον μεταβολισμό Trp-σεροτονίνης και Trp-ινδόλης, από την έναρξη ήταν αυξημένες στην ομάδα MTNs σε σύγκριση με την άλλη ομάδα. Η ανάλυση μεταξύ ομάδων δεν εντοπίζει σημαντικές μικροβιακές αλλαγές. Τα ευρήματά υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση MTNs επηρεάζει τον ξενιστή Trp και τον μικροβιακό μεταβολισμό σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα.Η κατανάλωση MTN αυξάνει τη διατροφική πρόσληψη Trp και οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή σεροτονίνης και τρυπταμίνης. Να σημειωθεί ότι προηγούμενη μελέτη έδειξε ότι η διατροφή με δίαιτα εμπλουτισμένη με Trp μείωσε την παχυσαρκία.Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστημονική μελέτη πατήστε ΕΔΩ.

themaygeias