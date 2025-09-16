2025-09-16 20:42:30
Φωτογραφία για Μήλα και αχλάδια, οι σιωπηλοί καρποί της ωριμότητας!
Φθινόπωρο και ναι, σε πολλούς από εμάς έρχεται στο νου μας η έκφραση “φθίνουν οι οπώρες” –

φθίνουν οι οπώρες – ναι, βέβαια λιγοστεύουν, τελειώνουν τα φρούτα τελειώνουν, αλλά τα μήλα και τα αχλάδια είναι η εποχή που μας χαρίζουν όλη τους την γλύκα, όλη τους την μαγεία!

φθινόπωρο – είναι η εποχή που οι σιωπηλοί καρποί της ωριμότητας, τα μήλα και αχλάδια,

σαν σκέψεις που ωρίμασαν με τον χρόνο, βαρείς απ’ τη σοφία του ήλιου και την υπομονή της γης, έτοιμοι να πέσουν όταν όλα είναι πια ειπωμένα.

Δεν βιάστηκαν τα μήλα και τα αχλάδια!

η συνέχεια του άρθρου μου: https://botanologia.gr/mila-kai-achladia-oi-siopiloi-karpoi-tis-orimotitas/
