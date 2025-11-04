2025-11-04 20:32:33
Όλοι οι ξηροί καρποί υποστηρίζουν μια διατροφή που προάγει την υγεία μας, αλλά διαφέρουν ως προς τα θρεπτικά συστατικά και τις φυτικές ενώσεις που παρέχουν.

Τα καρύδια είναι μοναδικά από πολλές απόψεις και έχουν μελετηθεί εκτενέστερα σε σχέση με άλλους ξηρούς καρπούς, όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου.

Η ανάλυση πολλών τρεχουσών μελετών σχετικά με την κατανάλωση ξηρών καρπών και τον κίνδυνο ασθένειας αποκάλυψε ότι 20gr την ημέρα – που ισοδυναμούν με μια χούφτα – μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου κατά σχεδόν 30%, τον κίνδυνο καρκίνου κατά 15% και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου κατά 22%.

Συσχετίστηκε επίσης με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από αναπνευστικές παθήσεις κατά περίπου το ήμισυ και από διαβήτη κατά σχεδόν 40%

Αναδυόμενες έρευνες δείχνουν ότι τα καρύδια μπορούν να συμβάλουν σε μια δίαιτα που προλαμβάνει τον καρκίνο μέσω πανίσχυρων φυτοθρεπτικών και φυτοθεραπεθτικών στοιχείων που περιέχουν, τα οποία συνεργάζονται
