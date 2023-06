Όσο κι αν κάποιος αγαπάει τη δουλειά του, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νιώθει τουλάχιστον μια δόση θλίψης τις Κυριακές, γνωρίζοντας ότι το Σαββατοκύριακό του φτάνει στο τέλος του. Για άλλους, αυτή η κατάσταση του μυαλού, γνωστή ως «Sunday scaries» ή «Sunday blues», μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την έναρξη του άγχους, καθώς και συναισθήματα τρόμου και ευερεθιστότητας, καθώς οι σκέψεις της εβδομάδας που ακολουθεί ξεπροβάλλουν στο μυαλό τους, λέει η Carla Marie Manly, PhD, κλινική ψυχολόγος στην κομητεία Sonoma της Καλιφόρνια και συγγραφέας του βιβλίου Joy From Fear.Αν και οι κυριακάτικη θλίψη μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η ίδια η εμπειρία είναι απίστευτα συνηθισμένη και απολύτως φυσιολογική και έγκυρη. Δες τι πρέπει να ξέρεις για τη μελαγχολία του τέλους του Σαββατοκύριακου, συμπεριλαμβανομένων τρόπων να αντιμετωπίσεις όταν η εβδομαδιαία δόση τρόμου ξεκινάει και ίσως ακόμη και να απολαύσεις το Σαββατοκύριακό σου.Ποια είναι η θλίψη της ΚυριακήςΣε γενικές γραμμές, οι κυριακάτικη θλίψη είναι συνήθως αρνητικές σκέψεις ή συναισθηματική δυσφορία για την επερχόμενη εβδομάδα, λέει η Peggy Loo, PhD, αδειούχος ψυχολόγος και διευθύντρια του Manhattan Therapy Collective. Αν και οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά και σίγουρα επικαλύπτονται, η Loo εξηγεί ότι τα «Sunday blues» διαφέρουν ελαφρώς από τα λεγόμενα scaries, επειδή εστιάζουν στο Σαββατοκύριακο που φτάνει στο τέλος του. «Τα Sunday scariews τείνουν να είναι επικεντρωμένα στο μέλλον και να προβλέπουν, ενώ τα Sunday blues βλέπουν το Σαββατοκύριακο σαν να ανήκει στο παρελθόν», εξηγεί. «Και οι δύο τείνουν να έχουν αναστοχαστικό χαρακτήρα και σας βγάζουν από το παρόν».Ο καθένας μπορεί να επηρεαστεί από τις αυτή τη ψυχολογική κατάσταση της Κυριακής, λέει η Manly και ιδιαίτερα όσοι είναι υπερβολικά αγχωμένοι ή βρίσκονται σε άλλες εξαντλητικές ή δυσάρεστες εργασιακές καταστάσεις. Το εβδομαδιαίο αυτό φαινόμενο δεν περιορίζεται σε όσους έχουν κλινική διάγνωση για ψυχικές παθήσεις, όπως άγχος ή κατάθλιψη, αλλά σύμφωνα με την Manly, τα άτομα που το παθαίνουν «μπορεί να αισθάνονται τη Κυριακάτικη θλίψη πιο έντονα ή συχνά, λόγω της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης από το πρόβλημα ψυχικής υγείας». Στο ίδιο μήκος κύματος, η «Κυριακάτικη θλίψη δεν είναι από μόνη της μια κλινική διάγνωση».Τι σε τρομάζει και σου δημιουργεί θλίψη την ΚυριακήΣίγουρα, η Κυριακάτικη θλίψη είναι μια αντίδραση στο ότι πρέπει να επιστρέψεις στη δουλειά, στο σχολείο ή σε μια άλλη δραστηριότητα μετά το Σαββατοκύριακο, αλλά τι ακριβώς προκαλεί όλο αυτό το άγχος και τον τρόμο; Η Manly συμφωνεί, σημειώνοντας ότι «συχνά έχουν τις ρίζες τους σε μια φυσική επιθυμία να συνεχίσουν να απολαμβάνουν έναν χαλαρό, ρυθμό σαββατοκύριακου».Άλλοι ανησυχούν για τις επερχόμενες ευθύνες τους. «Πολλοί άνθρωποι βιώνουν κάποιο επίπεδο άγχους ή χαμηλής διάθεσης καθώς επιστρέφουν στη δουλειά ή στο σχολείο», εξηγεί η Dr. Erickson-Schroth. «Απαιτείται η ανάληψη ενός διαφορετικού ρόλου και, μερικές φορές, η είσοδος σε έναν ξεχωριστό “εγκεφαλικό χώρο” για να περάσουμε από τον προσωπικό χρόνο στον χρόνο της εργασίας ή του σχολείου».Παρομοίως, η Manly λέει ότι πολλοί άνθρωποι «απλά δεν ενθουσιάζονται με την προοπτική μιας πολυάσχολης, γεμάτης άγχος εβδομάδας εργασίας, οπότε είναι απολύτως λογικό να δημιουργούνται συναισθήματα δυσφορίας και άγχους στην προοπτική μιας ακόμη χαοτικής εβδομάδας που συνδυάζει τη δουλειά με τη ζωή».Στρατηγικές αντιμετώπισης της Κυριακάτικης θλίψηςΑντί να προσπαθείς να αγνοήσεις ή να καταπιέσεις αυτές τις εβδομαδιαίες κυριακάτικες μελαγχολίες, εδώ είναι μερικοί τρόποι που υποστηρίζονται από ειδικούς για να διαχειριστείς τα δυσάρεστα συναισθήματα αντ’ αυτού και να απολαύσεις πραγματικά το Σαββατοκύριακό σου.1.Αποκάλυψε τι βρίσκεται στην καρδιά σουΗ Dr. Erickson-Schroth λέει να ξεκινήσεις με το να καταλάβεις τι ακριβώς σε κάνει να αισθάνεσαι αγχωμένοι ή καταβεβλημένοι την ημέρα πριν επιστρέψεις στη δουλειά. Για παράδειγμα, «αν έχει να κάνει με την απώλεια του προσωπικού σας χρόνου ή της αίσθησης της ελευθερίας, τι μπορείτε να κάνετε για να φέρετε αυτού του είδους τις εμπειρίες στην υπόλοιπη ζωή σας;», ρωτάει. «Αν το άγχος σας σχετίζεται με επερχόμενες υποχρεώσεις ή ευθύνες, υπάρχουν τρόποι να βγάλετε τα πράγματα από το πιάτο σας ή να απλώσετε το χρονοδιάγραμμά τους;» Η κατανόηση και η κατονομασία της πραγματικής πηγής του άγχους μπορεί να σε βοηθήσει να το δεις πιο αντικειμενικά και να αρχίσεις να βρίσκεις εφαρμόσιμες λύσεις.2.Μείνε με τα συναισθήματά σου και αναγνώρισε τα για ένα λεπτόΜόλις έχεις μια καλύτερη ιδέα για το τι πυροδοτεί τη κυριακάτικη θλίψη σου, σημείωσε πώς αισθάνεσαι. «Κάντε παύση για να παρατηρήσετε χωρίς να κρίνετε τα συναισθήματά σας και να τους δώσετε χώρο», προτείνει ο Manly.Παρατηρήστε αν νιώθετε θλίψη, φόβο, ανησυχία, θυμό ή εκνευρισμό- μην κρίνετε ή διώξετε τα συναισθήματα, απλώς επιτρέψτε τους να είναι παρόντα για λίγα λεπτά. Όταν επικυρώνετε και εξομαλύνετε τα συναισθήματά σας, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να σας ελέγχουν».3.Δώσε στον εαυτό σου ένα χρονικό όριο ανησυχίαςΑν η κυριακάτικη θλίψη μοιάζει αναπόφευκτη, η Loo προτείνει να βάλεις ένα όριο στον χρόνο που επιτρέπεις στον εαυτό σου να ανησυχεί, ώστε να μην καταστρέψει ολόκληρη τη μέρα σου. Ακούγεται γελοίο να προγραμματίζεις χρόνο ανησυχίας, αλλά είναι ένα τέχνασμα που οι ειδικοί συμπεριφοράς συχνά συνιστούν σε ανθρώπους που είναι επιρρεπείς στο άγχος.4.Προγραμμάτισε μια ξεκούραστη ΚυριακήΑντί να προσπαθείς να στριμώξεις πολλά στην Κυριακή σου, σχεδίασε αντ' αυτού μια ξεκούραστη μέρα, προτείνει η Dr. Erickson-Schroth. «Ανάλογα με τον τύπο ανθρώπου που είστε, είτε μείνετε εντελώς μακριά από τη δουλειά -κρατήστε τον υπολογιστή σας κλειστό ή το τηλέφωνό σας μακριά- είτε δημιουργήστε μια λίστα ελέγχου για την εβδομάδα που θα σας βοηθήσει να νιώσετε προετοιμασμένοι», λέει.5.Δημιούργησε μια μεταβατική ρουτίνα που να λειτουργεί για σέναΕκμεταλλεύσου και την τελευταία στιγμή του Σαββατοκύριακου, τελειώνοντας τη μέρα σου με μια μεταβατική ρουτίνα που σε βοηθά να χαλαρώσεις πριν την επιστροφή σου στην καθημερινή ζωή.Η Johnson συνιστά να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα, ενσωματώνοντας στη ρουτίνα σου κάποιες τεχνικές γείωσης, όπως διαλογισμό, ασκήσεις αναπνοής ή διατάσεις. «Αυτό θα σας βοηθήσει να επαναφέρετε και ελπίζω να ηρεμήσετε τις σκέψεις σας, κάνοντας την Κυριακή μια ώρα που μπορείτε να περιμένετε με ανυπομονησία, αντί να τη φοβάστε», λέει. «Μπορείτε επίσης να αναλογιστείτε τα καλά πράγματα που συνέβησαν εκείνο το Σαββατοκύριακο αντί να πέσετε κατευθείαν στη Δευτέρα». 