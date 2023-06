Το πάρτι συνεχίζεται αυτό το Σάββατο στις 21:00 στον Alpha!

Το απόλυτο show των ανατροπών, το Just the 2 of Us, μπαίνει σιγά-σιγά στην τελική ευθεία και στον ημιτελικό του Σαββάτου μας περιμένουν μεγάλες εκπλήξεις και άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις.







Ο απολαυστικός Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται στη σκηνή του J2US την εκρηκτική Λένα Ζευγαρά, για ένα live πρόγραμμα που θα μας ξεσηκώσει. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια ανεβάζει το κέφι στα ύψη με τις επιτυχίες της και αποτελεί την ιδανική επιλογή για να ενισχύσει τη διασκέδαση του Σαββάτου.

Ο ημιτελικός του J2US δεν θα έχει τίποτα λιγότερο από μεγάλες ανατροπές, φαντασμαγορικές εμφανίσεις και δυνατές ερμηνείες από τα 6 ζευγάρια του λαμπερού show, με την αγωνία να κορυφώνεται λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό!







«Just the 2 of Us»

Σάββατο στις 21:00 στον Alpha!

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM