ximeronews

(AP)Τα πρώτα συντρίμμια από το μοιραίο υποβρύχιο Titan που πήρε μαζί του στον θάνατο πέντε άτομα έφτασαν στην στεριά. Τα συντρίμμια περισυνελέγησαν από τον βυθό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού από το πλοίο Horizon Arctic... Μεταφέρθηκαν στις ακτές του Καναδά με γερανούς από το πλοίο και φορτώθηκαν σε φορτηγά. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν περίπου 10 κομμάτια, ανάμεσα τους και το φινιστρίνι του υποβρυχίου.Οι πρώτες φωτογραφίεςΗ ανακάλυψη αυτή πραγματοποιείται 10 ημέρες μετά την εξαφάνιση του υποβρυχίου Titan, ενώ βρισκόταν σε κατάδυση στο ναυάγιο του Τιτανικού.Βίντεο από την ανέλκυση των συντριμμιών:More debris being placed on another truck – a larger piece with wiring visible pic.twitter.com/p2xer27Q4Y— Heather Gillis (@HeatherMGillis) June 28, 2023Οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο Titan έχασαν την ζωή τους περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση τους από μία καταστροφική «ενδόρρηξη».Mangled debris from the Titan sub is hauled ashore in Canada https://t.co/1Jb9ys0kQ3 pic.twitter.com/vji1gWAxol— Daily Mail US (@DailyMail) June 28, 2023Η αμερικανική ακτοφυλακή ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της υποθαλάσσιας έκρηξης που κατέστρεψε το υποβρύχιο.Οι φόβοι για την ασφάλεια είχαν εκφραστεί επανειλημμένα από ειδικούς που είπαν ότι το σκάφος δεν ήταν κατάλληλο για τα τεράστια βάθη στα οποία ταξίδευε. Η ακτοφυλακή δήλωσε ότι δημιούργησε ένα θαλάσσιο συμβούλιο έρευνας (MBI), το υψηλότερο επίπεδο έρευνας.BREAKING: Debris from the Titan submersible has been brought back to shore in Newfoundlandhttps://t.co/PAiZ4D1jU3