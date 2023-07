2023-07-09 09:36:50

Το Just The 2 of Us βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό κάνοντας μέσο όρο 15,4% κι 'έφτασε μέχρι 25,2%.



ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:



21:00:00 - 21:14:59 15,6



21:15:00 - 21:29:59 16,1



21:30:00 - 21:44:59 16,1



21:45:00 - 21:59:59 17,7



22:00:00 - 22:14:59 15,7



22:15:00 - 22:29:59 15,6



22:30:00 - 22:44:59 17,5



22:45:00 - 22:59:59 16,6



23:00:00 - 23:14:59 16,7



23:15:00 - 23:29:59 12,2



23:30:00 - 23:44:59 13,4



23:45:00 - 23:59:59 11,0



24:00:00 - 24:14:59 12,2



24:15:00 - 24:29:59 13,8



24:30:00 - 24:44:59 15,9



24:45:00 - 24:59:59 17,6



25:00:00 - 25:14:59 19,2



25:15:00 - 25:29:59 22,4



25:30:00 - 25:44:59 25,2



25:45:00 - 25:59:59 23,9



Πηγή: tvnea.com



