Μεγάλος τελικός χθες 8/7 για το J2US που αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μετά μουσικής με το Νίκο Κοκλώνη και το Τζώνη Καλημέρη ν’ ανακοινώνουν το μεγάλο νικητή του σόου. Ποιο ζευγάρι τελικά κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει την πρώτη θέση στο μουσικό σόου, J2US; Όλα όσα είδαμε στο μεγάλο φινάλε.

Τέσσερα ζευγάρια έδωσαν ραντεβού χθες 8/7 στη σκηνή του Just the 2 of us διεκδικώντας τον τίτλο του νικητή για τον πέμπτο κύκλο του σόου. Λουίζα Πυριόχου με Καλομοίρα, Τριαντάφυλλος με Φελίσια Τσαλαπάτη, Ιάσονας Παπαματθαίου και Ηρώ και Ναταλία Αργυράκη και Γιώργος Βογιατζάκης ήταν χθες οι φιναλίστ της βραδιάς. Ένα ζευγάρι όμως προς μεγάλη τους έκπληξη μάλιστα κατάφερε να επικρατήσει και να φύγει από το πλατώ με το μεγάλο έπαθλο. Νωρίτερα στο φινάλε του μουσικού προγράμματος Βανδή και Γαρμπή ένωσαν τις φωνές τους επί σκηνής, ξεσηκώνοντας το κοινό με τα τραγούδια τους, η Κατερίνα Στικούδη άφησε τα backstage και έπιασε μικρόφωνο ερμηνεύοντας γνωστές επιτυχίες, ενώ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκε και πάλι στη σκηνή του J2US για να τραγουδήσει. Στα highlights της βραδιάς ήταν και η έκπληξη των συνεργατών του Νίκου Κοκλώνη, όπως και το συγκινητικό σχόλιο του παρουσιαστή.

Ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ αναδείχθηκαν χθες 8/7 οι μεγάλοι νικητές του Just the 2 of US κερδίζοντας την πρώτη θέση στον τελικό του μουσικού σόου. Οι ίδιοι μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος αλλά και τη χαρά τους, μη πιστεύοντας ότι είναι το νικητήριο ζευγάρι. Η Ηρώ μάλιστα ευχαριστώντας τον παρτενέρ της, στάθηκε στην εργατικότητά του, ενώ ο νεαρός ηθοποιός δεν δίστασε να πει ότι “ζει σε όνειρο”. Σημειωτέον και στις δύο εμφανίσεις τους ερμηνεύοντας την “Άνοιξη” και το “Φως” Ηρώ και Παπαματθαίου πήραν 40άρια από τους τέσσερις κριτές.







Πηγή: tvnea.com