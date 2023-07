Μέσα από μια φαντασμαγορική βραδιά με «μαέστρο» τον Νίκο Κοκλώνη, ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του Just the 2 Of Us. Ο μεγάλος τελικός του αγαπημένου σόου του Σαββατόβραδου μονοπώλησε για μία ακόμη φορά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Το κορυφαίο μουσικό διαγωνιστικό σόου του Alpha με τον Νίκο Κοκλώνη βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης σημειώνοντας ποσοστά που έφτασαν μέχρι και 31,3%.







Το J2US, σημείωσε μέσο όρο 19,5% στο σύνολο του κοινού. Στις ηλικίες 18-54 κατέγραψε ποσοστό 16,3%, φτάνοντας μέχρι και στο 25,2%. Υψηλές τηλεθεάσεις κατέγραψαν όλα τα επιμέρους κοινά με τους άντρες ηλικίας 25-44 να σημειώνουν μέχρι και 36,9%. Τo #j2us ήταν για μια ακόμα φορά πρώτο trend στο twitter για περισσότερο από 15 ώρες.







Ο χθεσινός τελικός τα είχε όλα: καθηλωτικές ερμηνείες, λάμψη, κέφι, αλλά και συγκίνηση. Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης έκανε μια ακόμα εντυπωσιακή έναρξη, ερμηνεύοντας το «Δεν θέλω να ξέρεις», με τους στίχους του προσαρμοσμένους ειδικά για τη βραδιά του τελικού.

Τα 4 ζευγάρια τραγούδησαν εκπληκτικά και τα τρία κομμάτια τους επί σκηνής. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, καθώς όλοι οι φιναλίστ σημείωσαν θεαματική εξέλιξη κατά τη διάρκεια των 5 μηνών του σόου. Το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την ψηφοφορία ανέδειξε μεγάλους νικητές τον Ιάσονα Παπαματθαίου και την coach του, Ηρώ.







Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν η κοινή εμφάνιση στη σκηνή της Δέσποινας Βανδή και της Καίτης Γαρμπή, που καθήλωσαν το κοινό ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες τους.







Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν και η Κατερίνα Στικούδη, που ανέβηκε στο stage και μαγνήτισε το κοινό, επιλέγοντας αγαπημένα τραγούδια από ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.







Οι συνεργάτες του Νίκου Κοκλώνη, λίγο πριν το φινάλε, του επιφύλασσαν μια έκπληξη τραγουδώντας όλοι μαζί ένα κομμάτι που έγραψαν ειδικά για τη βραδιά, το «Yes I do», εκφράζοντας την αγάπη τους. Ο Νίκος Κοκλώνης, φανερά συγκινημένος, ευχαρίστησε τους τηλεθεατές και την ομάδα του για αυτή την ξεχωριστή τηλεοπτική σεζόν που έφτασε στο τέλος της και ανανέωσε το τηλεοπτικό ραντεβού του J2US, για τον ερχόμενο Φεβρουάριο στον Alpha.

Πηγή: tvnea.com