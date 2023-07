Μετά από 7 πετυχημένα χρόνια η Βίκυ Καγιά αποχωρεί από Star και η παρουσιάστρια θέλησε μέσα από τα social media να αποχαιρετήσει τον σταθμό αλλά και το πρόγραμμα που υπηρέτησε.







Συγκεκριμένα, έγραψε: "I will always love you @shoppingstartv! Ένα μαγικό ταξίδι έφτασε στο τέλος του 7 χρόνια μόδας, χαράς και γυναικείας ενδυνάμωσης. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη και την πίστη, και πάνω απ’ολα για το χιούμορ και τις αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε μαζί! Σας εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι, ξέγνοιαστο και δροσερό, παρέα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους! Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο @starchanneltv για την εμπιστοσύνη και την όμορφη συνεργασία μας και στην υπέροχη ομάδα του shopping star που δούλεψε ακούραστα 7 χρόνια και μαζί δημιουργήσαμε μια υπέροχη συνθήκη! Σας αγαπώ και θα μου λείψετε πολύ! Εις το επανιδείν!”

Πηγή: tvnea.com