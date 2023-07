Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η προετοιμασία του νέου «Fame Story» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Το πρώτο τρέιλερ συμμετοχών «τρέχει» ήδη στον «αέρα» του STAR, ενώ εκδόθηκε και σχετική ανακοίνωση από το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελληνική τηλεόραση παρουσιαστής να ξεκινά τη σεζόν σε ένα κανάλι και να την ολοκληρώνει σε άλλο και μάλιστα, με συναινετικές διαδικασίες, ωστόσο αυτό θα συμβεί στην περίπτωση του ιδιοκτήτη της Barking Well Media, καθώς είναι ευνοϊκό και το περιβάλλον λόγω της ταυτόχρονης συνεργασίας της εταιρίας παραγωγής με το Star και τον Alpha που ανήκουν άλλωστε στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.

Έτσι, ο Κοκλώνης θα είναι στο πρώτο μισό ο παρουσιαστής των Live του «Fame Story» και στο δεύτερο μισό θα επιστρέψει στον Alpha για την παρουσίαση ενός ακόμη κύκλου του «Just The Two Of Us». Πολλά τα ονόματα που ακούγονται για την επιτροπή του ριάλιτι με πρώτο του Αντώνη Ρέμου όπως είχε αποκαλύψει πριν μερικές εβδομάδες το READER.

Στην ονοματολογία έχει προστεθεί τώρα και το όνομα της Σοφίας Αλιμπέρτη. Για την ιστορία ήταν η τελευταία παρουσιάστρια του «Fame Story» μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1 πριν 17 χρόνια με νικητή τότε τον Λεωνίδα Μπαλάφα. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός η Σοφία Αλιμπέρτη εφόσον είναι στην επιτροπή του νέου κύκλου του talent show να είναι ταυτόχρονα και παρουσιάστρια εκπομπής στο Open.

Ειδικό ρόλο θα έχει και ο Αντρέας Μικρούτσικος και εκείνος με διπλή τηλεοπτική παρουσία, καθώς συνεχίσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha. To πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να κάνει κάποιες γκεστ εμφανίσεις ως coach στη μουσική Ακαδημία.

