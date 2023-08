2023-08-02 12:00:04

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :



Πρόγραμμα 18-54



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 7,3



ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Ε) 3,9



ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ (Ε) 3,9



ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 17,4



ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 8,1



ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 16,7



ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΕΝΤΕ (Ε) 23,6



50 50 (Ε) 18,4



ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Ε) 12.7



ΤΑΙΝΙΑ STAR 7,9



ΤΑΙΝΙΑ STAR 13,7



HAWAII FIVE - 0 3,0



ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 6,4



Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ (Ε) 3,2



ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ (Ε) 2,1



ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (Ε) 1,6



ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ (Ε) 6,0



ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ (Ε) 4,2



NARCOS MEXICO 4,7



NARCOS MEXICO 3,4



CSI : NEW YORK 1.5



CSI : NEW YORK 3.9



ΝΟΜΟΣ KAI ΤΑΞΗ 6,5



ΝΟΜΟΣ KAI ΤΑΞΗ 9,9



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά



Πηγή: tvnea.com



