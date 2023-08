2023-08-03 11:00:01

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα ξεκινήσουν επίσημα τα τηλεφωνήματα των υπεύθυνων casting της Acun Medya προς υποψήφιους παίκτες και παίκτριες για το νέο ριάλιτι «I am a Celebrity get me out of here» αν και κάποιες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη γίνει χωρίς μέχρι στιγμής ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.



Στην κατάρτιση της τελικής λίστας και σε αντίθεση με το «Survivor» τα στελέχη του ΣΚΑΪ θα έχουν τον πρώτο λόγο καθώς ως γνωστόν το κανάλι του Φαλήρου εξασφάλισε τα δικαιώματα του ριάλιτι από το βρετανικό ITV και στη συνέχεια εκχώρησε στον Ατζούν την εκτέλεση της παραγωγής.



Βέβαια ο Τούρκος παραγωγός έχει γυρίσει το ριάλιτι και για άλλες χώρες του εξωτερικού και συγκεκριμένα των Βαλκανίων και της Λατινικής Αμερικής. Παρουσιαστής θα είναι ο Γιώργος Λιανός ενώ ακόμη δεν έχει κλείσει το όνομα του συμπαρουσιαστή.



Όσον αφορά στη λίστα των υποψήφιων παικτών – παικτριών που θα πρέπει να αντέξουν δύσκολες δοκιμασίες όπως για παράδειγμα να φάνε έντομα συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα του Τρύφωνα Σαμαρά, του Λάκη Γαβαλά, της Αλέξανδρας Παναγιώταρου, του Βαλάντη και του Αλέξη Παππά.



Το ριάλιτι θα είναι σύντομης διάρκειας (Γύρω στις 12 εβδομάδες) ωστόσο η «άνθιση» που επικρατεί αυτή τη στιγμή σε πολλούς τομείς της εγχώριας …βιοτεχνίας θεάματος με πληθώρα θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει αρκετούς celebrities να αρνηθούν παρά τις ικανοποιητικές αμοιβές που τους προσφέρθηκαν…



