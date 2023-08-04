2023-08-04 10:27:28
Φωτογραφία για Δυνατά ποσοστά για το MAK TV - Αναλυτικά τα ποσοστά (18/54) στην πρωινή ζώνη 3/8/2023
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 8,2

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 12,1

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9,1

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 12,4

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11,7

NEWSROOM ΣΚΑΙ 7,6

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 12,4

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 12,8

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 9,8

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 7,9

ALPHA ΤΩΡΑ 7,7

ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 16,2

ΕΡΤ ΝEWS 6.9

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9.5

NEWS ROOM 3,8

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 13.5

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 15.5

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 12.0

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 9.2

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ Ε 4.2

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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