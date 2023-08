Στα σκαριά φαίνεται πως έχουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ την παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας ταινίας για το Netflix, στο πλαίσιο της συμφωνίας τους με την πλατφόρμα, όπου προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την ιστορία του πρώην βασιλικού ζεύγους.Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ υπέγραψαν την επικερδή συνεργασία τους με τον γίγαντα του streaming, αφού αποχώρησαν από τη βασιλική οικογένεια το 2020. Είναι άγνωστο πόσο ακριβώς αξίζει η συμφωνία, αλλά έχει αναφερθεί ότι θα μπορούσε να είναι γύρω στα 112 εκατομμύρια δολάρια.Ο Χάρι και η Μέγκαν φέρονται επίσης να ετοιμάζουν νέο χτύπημα, με μια ταινία που βασίζεται στο μπεστ σέλερ "Meet Me at the Lake", της συγγραφέως Carley Fortune.Νέο "χτύπημα" από Μέγκαν και Χάρι: Ετοιμάζουν ταινία για το Netflix - Ποιο best seller αγόρασαν για 3,8 εκατ. δολάριαΗ ιστορία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι που ερωτεύεται στα 30 του και πραγματεύεται θέματα παιδικού τραύματος και μεταγεννητικής κατάθλιψης. Έχει αποδειχθεί ότι έχει επιτυχία στους αναγνώστες, καθώς πούλησε 37.000 αντίτυπα μόνο την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.Θυμίζει... ΝταϊάναΗ Μέγκαν και ο Χάρι λέγεται ότι δαπάνησαν 3,8 εκατομμύρια δολάρια (3 εκατομμύρια λίρες) για να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα της ταινίας. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα σημεία της πλοκής στο "Meet Me at the Lake" είναι ο θάνατος ενός γονέα σε τροχαίο δυστύχημα.Αυτό αμέσως προκαλεί συνειρμούς με την παιδική ηλικία του Χάρι ο οποίος ήταν 12 ετών όταν η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα πέθανε υπό τις ίδιες συνθήκες σε ηλικία 36 ετών το 1997. Μια πηγή δήλωσε στη Sun ότι τα θέματα του βιβλίου "συγκίνησαν το ζευγάρι".Η συμφωνία του ζεύγους με το Netflix φέρεται να βρισκόταν σε εκκρεμότητα πρόσφατα. Μια πηγή υποστήριξε ότι η υπηρεσία streaming ήθελε ο Χάρι και η Μέγκαν να βρουν "περισσότερες σπουδαίες ιδέες".Ωστόσο, το Netflix διέψευσε τις φήμες περί παγώματος και επιβεβαίωσε ότι έχει στενή σχέση με τη Μέγκαν και τον Χάρι. "Ο δεσμός με την Archewell Productions είναι ένας δεσμός που εκτιμούμε βαθιά", δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix."Το Harry & Meghan ξεκίνησε ως το πιο θεαματικό ντοκιμαντέρ ντεμπούτο του Netflix μέχρι σήμερα. Το συναρπαστικό ταξίδι μας μαζί τους δεν τελειώνει σύντομα", πρόσθεσε.Πηγή: tvnea.com