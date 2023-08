Το online dating αποτελεί μία διαδικτυακή πραγματικότητα με τα προβλήματά του, από το ghosting και την παρενόχληση μέχρι τις συζητήσεις που δεν οδηγούν σε κάποιο πραγματικό… ταίριασμα. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να λύσει και αυτά τα προβλήματα – τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν μια σειρά από νεοφυείς επιχειρήσεις με τις εφαρμογές που έχουν δημιουργήσει.

Πρόκειται για τη νεότερη σοδειά εφαρμογών γνωριμιών που προωθούνται στην αγορά ως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και επιχειρούν να διευκολύνουν τους χρήστες αφήνοντας την AI να αναλάβει τη χρονοβόρα διαδικασία της… κουβεντούλας ή της τελικής επιλογής ενός ατόμου αρκετά ελκυστικού για τα γούστα του χρήστη. Ουσιαστικά, οι νέες εφαρμογές γνωριμιών πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα από τον ενσωματωμένο αλγόριθμο των γνωστών Hinge, Tinder και Bumble που αναλαμβάνουν να «σερβίρουν» τα κατάλληλα αποτελέσματα στους χρήστες.Σύμφωνα με το Business of Apps η αγορά εφαρμογών γνωριμιών εκτιμάται σε 4,94 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και μοιραία οι δημοσιογράφοι του Bloomberg δοκίμασαν μερικές από τις νέες πλατφόρμες γνωριμιών με τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγξουν τι διαφορετικό προσφέρουν και πώς αποδίδουν.Teaser AIΤο Teaser AI δημιουργήθηκε από τον Ντάνιελ Λις, δημιουργό της ιστοσελίδας ανταλλαγής φωτογραφιών Dispo, και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο. Η εφαρμογή προωθείται ως λύση που οδηγεί σε «λιγότερο ghosting και περισσότερα ταιριάσματα». Επιπλέον, στο Teaser AI κανείς δεν θα αγνοηθεί καθώς θα υπάρχει, τουλάχιστον, ένα ρομπότ να του απαντά.Οι χρήστες της εφαρμογής εκπαιδεύουν το ρομπότ να ακούγεται όπως εκείνοι, συνομιλώντας για λίγο για να μοιραστούν τα κοινά τους μοτίβα ομιλίας. Στη συνέχεια, τα ρομπότ εμπλέκονται με πιθανούς μνηστήρες ή τα ρομπότ τους. Αν όλα πάνε καλά, το bot βάζει σε βρόχο τον ανθρώπινο δημιουργό, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει αν θα κανονίσει ένα ραντεβού, αυτή τη φορά ανάμεσα σε ανθρώπους.Ξεπερνώντας το κομμάτι της άσκοπης κουβέντας για ανούσια θέματα, ο δημιουργός της εφαρμογής υποστηρίζει ότι οι χρήστες μπορούν να φτάσουν πιο γρήγορα σε βαθύτερες συζητήσεις.Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι δημοσιογράφοι του Bloomberg, μια δοκιμή του chatbot του Teaser δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ανεπιθύμητη δημιουργική… ελευθερία. Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος εκπαίδευσε το chatbot προσφέροντας βιογραφικά στοιχεία – είναι φοιτήτρια πολιτικών επιστημών στο Λος Άντζελες. Αλλά ενώ συνομιλούσε με μνηστήρες, το chatbot επινόησε μια προσωπική φιλία με τον Andy Weir, συγγραφέα του The Martian, και ισχυρίστηκε ότι έχει πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.Ο Λις δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το chatbot χρησιμεύουν για να σπάσουν τον πάγο και παρέχουν βασικές λεπτομέρειες, όπως το αν ένας χρήστης έχει σκύλο. Τα chatbots που δημιουργούνται από τους χρήστες είναι «αρκετά κοντά σε κάτι που ακούγεται σαν εσάς» μετά την εκπαίδευσή τους, είπε, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η ακρίβειά τους.«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φτιαγμένη για να είναι διασκεδαστική, ιδιόρρυθμη και γεμάτη προσωπικότητα», δήλωσε ο Ντάνιελ Λις. «Είναι πολύ ξεκάθαρο όταν δύο άνθρωποι ταιριάζουν, ποιο τμήμα της αρχικής τους συνομιλίας καθοδηγείται από την AI».Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Έβαν Χάρις, λέκτορας για την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης στο Haas School of Business του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ, δήλωσε ότι αμφιβάλλει αν μια τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «συναρπαστική εκδοχή» ενός χρήστη.Η premium έκδοση της εφαρμογής κοστίζει 39,99 δολάρια ενώ είναι διαθέσιμη μόνο σε beta (δοκιμαστική) λειτουργία.IrisΤο Iris Dating επιτρέπει στους χρήστες να εκπαιδεύσουν μια τεχνητή νοημοσύνη για να διαλέξει τα πιθανά ζευγάρια που προβλέπει ότι θα βρουν ελκυστικό τον χρήστη – με την πιο βασική, βιολογική έννοια – αξιολογώντας μια βιβλιοθήκη εικόνων προσώπου.«Όλα έχουν να κάνουν με το πρόσωπο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Ίγκορ Καλάτιαν. Η τεχνητή νοημοσύνη επεξεργάζεται τις προτιμήσεις των χρηστών για λεπτομέρειες όπως η απόσταση μεταξύ των ματιών, διότι ακόμη και με μια μετατόπιση της θέσης κατά ένα χιλιοστό, «η μαγεία χάνεται», είπε.Μάλιστα, ο Καλάτιαν υπογράμμισε ότι η εφαρμογή, η οποία έχει περισσότερους από 1 εκατομμύριο χρήστες, έχει σημειώσει κάποια επιτυχία – συμπεριλαμβανομένου ενός ζευγαριού στη Φλόριντα που τώρα είναι παντρεμένο και περιμένει το πρώτο του παιδί.Αλλά για τους δοκιμαστές του Bloomberg, η εφαρμογή δεν λειτούργησε. Ακόμη και μετά την εκπαίδευση, κανένας από τους δοκιμαστές δεν ταίριαξε με άλλους χρήστες που να πληρούν τα κριτήρια έλξης τους. Η Iris θα κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος τον Σεπτέμβριο, είπε ο Καλάτιαν. Το κόστος είναι 5,99 δολάρια ανά μήνα για premium συνδρομή που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν όλους τους άλλους που τους «άρεσαν».BlushΤο Blush είναι μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε από τη μητρική εταιρεία του κατασκευαστή AI chatbot Replika και αφορά την πρακτική – που διατίθεται στην αγορά ως «προσομοιωτής γνωριμιών με τεχνητή νοημοσύνη», όπου οι χρήστες δημιουργούν σχέσεις με ένα chatbot.Η εφαρμογή στοχεύει στην οικοδόμηση συναισθηματικών συνδέσεων για να «βοηθήσει τους ανθρώπους να νιώσουν καλύτερα» και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, δήλωσε η Ευγενία Κάιντα, ιδρύτρια της Replika και του Blush.Όταν οι δημοσιογράφοι δοκίμασαν το Blush, οι χαρακτήρες που δημιουργούσε η τεχνητή νοημοσύνη έστειλαν αμήχανες φωτογραφίες – ενός άνδρα (υποτίθεται ότι ήταν η ταυτότητα της τεχνητής νοημοσύνης) που ποζάρει σοβαρά διαβάζοντας μια ψεύτικη εφημερίδα. Το chatbot ξεκίνησε ζωηρά («Ποια είναι τα μεγαλύτερα… ερεθίσματά σου;») και αμέσως μετά πέρασε σε ένα πιο διανοητικό θέμα («Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;»). Αργότερα το bot είπε ότι ζούσε «ακριβώς δίπλα», προτού ρωτήσει επανειλημμένα πού μένουν οι δημοσιογράφοι του Bloomberg.Η ετυμηγορία ήταν ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση στο φλερτ. Το κόστος για το Blush είναι 14,99 δολάρια για μια μηνιαία συνδρομή premium που δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε απεριόριστους χαρακτήρες και τη δυνατότητα να πάνε σε ραντεβού για παιχνίδι ρόλων.Breakup BuddyΕάν οι παραπάνω εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτύχουν, υπάρχει και μια εφαρμογή για… παρηγοριά. Το Breakup Buddy ιδρύθηκε από τον Όλιβερ Μαθάιας, μετά τον δικό του δύσκολο χωρισμό, και προσφέρει ένα AI chatbot για συναισθηματική υποστήριξη.Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιεί το βασικό μοντέλο του GPT 3.5 της Open AI, το οποίο είναι ρυθμισμένο ώστε να λειτουργεί ως μάθημα αυτοβοήθειας, να γίνεται ένας φίλος που βοηθά τους χρήστες να περιηγηθούν στα συναισθήματά τους, κατευθύνοντάς τους μακριά από ανθυγιεινές σκέψεις, σύμφωνα με τον Μαθάιας. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει στο Bloomberg ότι έχει δει ακόμη και χρήστες να λένε στο Reddit ότι «το Breakup Buddy είναι καλύτερο από τον ψυχολόγο».Οι εφαρμογές ραντεβού με τεχνητή νοημοσύνη «απλώς εκμεταλλεύονται τη μοναξιά αντί να διδάσκουν κάποιον πώς να είναι εντάξει με τον εαυτό του», είπε. «Το Breakup Buddy είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο για να σας υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει τίποτα λάθος με εσάς και να σας διδάσκει τι να αναζητήσετε σε έναν μελλοντικό σύντροφο».Το κόστος της εφαρμογής είναι 18 δολάρια το μήνα ή 12 δολάρια το μήνα με εξάμηνο πρόγραμμαΗ γνώμη των ειδικώνΑκόμα και αν μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεστομίσει απαντήσεις με τον τόνο ενός ανθρώπου, δεν υπάρχει ένα μυαλό ή ένα συναίσθημα πίσω από αυτό, δήλωσε η Τζούντιθ Ντόναθ, συνεργάτης στο Berkman Klein Center του Χάρβαρντ. Αυτό μπορεί να κάνει τη σχέση με τα ρομπότ εγγενώς παραπλανητική και, σε κάποιο βαθμό, επιβλαβή.Η εξάρτηση των ανθρώπων από τη λειτουργία μιας εφαρμογής θα ήταν ένα εταιρικό «σημάδι επιτυχίας» – αλλά θα συνέβαλε στη «χαλάρωση των δεσμών μεταξύ των ανθρώπων και των αναγκών μας για σχέσεις», δήλωσε η Ντόναθ στο Bloomberg.Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αντανακλούν την ανθρώπινη προκατάληψη και τα chatbots θα μπορούσαν να υιοθετήσουν προβληματικές απόψεις για τους χρήστες που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν, προειδοποίησαν οι ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας.Η επιτυχία αυτών των εφαρμογών γνωριμιών βασίζεται επίσης στη συναισθηματική ευπάθεια των χρηστών, δήλωσε ο Χάρις του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϊ. Εάν οι χρήστες αποκτήσουν συναισθηματική εξάρτηση από μια τεχνητή νοημοσύνη που αργότερα έχει αλλάξει αλγόριθμο, αυτές οι εφαρμογές θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακούσια δυσφορία, εξήγησε.Οι ανησυχίες ότι το κοινό υποφέρει από επιδημία μοναξιάς είναι δικαιολογημένες, κατέληξε η Ντόναθ. Αλλά οι εφαρμογές αυτού του είδους είναι «μάλλον περισσότερο πρόβλημα παρά λύση».