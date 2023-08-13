2023-08-13 19:52:38
ΣΤΙΣ 12/08/2023 ΕΙΧΑΝ ΤΗ ΧΑΡΑ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ (ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ). Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΥ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ.....
ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΚΑΡΚΑΣΗ , ΌΛΓΑ ΚΑΡΚΑΣΗ, ΌΛΓΑ ΣΚΕΝΤΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΒΑ, ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕΤΑΛΙΑΣ ,ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΕΣ.
ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΠΩΣ Η ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ 13/08/2023 ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΙΔΙΑ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΤΩΝ >.
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