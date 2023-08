2023-08-14 17:35:48

Περιέχει μεταξύ άλλων τη μη εγκεκριμένη ουσία Epimedium που έχει χαρακτηριστεί novel food από τον EFSA.



Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) αποφάσισε την απαγόρευση της διάθεσης και διακίνησης του συμπληρώματος διατροφής GRANUS MEN'S UP, διότι περιέχει τη φαρμακευτική ουσία SILDENAFIL, που αποτελεί φαρμακευτική δραστική ουσία, χωρίς το προϊόν να διαθέτει άδεια φαρμακευτικού προϊόντος.



Επιπλέον το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του από τον ΕΟΦ.



Αντίθετα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το προϊόν κυκλοφορεί ως συμπλήρωμα διατροφής, γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ και η παραπάνω περιεχόμενη ουσία δεν αναγράφεται στην επισήμανση. Επιπλέον το παραπάνω συμπλήρωμα διατροφής περιέχει την μη εγκεκριμένη ουσία Epimedium που έχει χαρακτηριστεί novel food από τον EFSA.



Υπενθυμίζεται ότι για τα συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν την ουσία Epimedium ο ΕΟΦ έχει προβεί στην ανάκλησή τους (απόφαση 103781/12.10.2018).



Πηγή : iatronet

pharmateam

