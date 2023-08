Giorgos PappasΗμερολόγιο κορωνοϊού, 20 Αυγούστου 2023, το μεγαλύτερο επίτευγμα του ιού, ότι έπεισε τον κόσμο πως δεν υπάρχει, πως έφυγε (βοήθησαν κάποιοι...) . Τώρα που "επέστρεψε" λοιπόν:1. Ακούμε και διαβάζουμε συνέχεια τις τελευταίες ημέρες για την επιστροφή του SARS-CoV-2. Μόνο που δεν είχε φύγει ποτέ. Εκεί ήταν οι εβδομαδιαίες στατιστικές, με έναν σταθερό, μη αποδεκτό, αριθμό νεκρών. Ίδιος σχεδόν ήταν ο αριθμός των νεκρών και πριν πέντε εβδομάδες, αρχές Ιουλίου. Εκατοντάδες οι εβδομαδιαίες εισαγωγές σε νοσοκομείο εξαιτίας του ιού τότε- ναι, υπερδιπλασιάστηκαν τώρα. Αυξομειώσεις είχε η παρουσία του ιού στα λύματα, εδώ και καιρό. Εδώ ήταν πάντα. Επειδή ακριβώς ΔΕΝ είναι γρίπη, και όποιος συνεχίζει να αναπαράγει αυτή την επικίνδυνη παρανόηση προσφέρει κακές υπηρεσίες, ειδικά αν κατέχει ακαδημαϊκή ή δημόσια θέση.2. Συνοπτικά, για πολλοστή φορά, δεν είναι γρίπη επειδή: ΔΕΝ είναι εποχικός ιός (ακόμη; ). ΔΕΝ είναι προβλέψιμος στην εξέλιξή του. Είναι πολύτροπος στην προσβολή του ανθρώπινου σώματος, πολύ περισσότερο από την γρίπη. Είναι μεταδοτικότατος, πολύ περισσότερο από την γρίπη που εξαφανίστηκε, θυμίζω, με κάποια απλά μέτρα. Είναι πολύ φονικότερος της γρίπης, δείτε τα στατιστικά της περιόδου 2022-2023. Καταλείπει πολύ βαρύτερη και συχνότερη χρόνια παθολογία και πολύ συχνότερη μεσοπρόθεσμη συστηματική επιβάρυνση του οργανισμού. Ε, δεν είναι γρίπη 3. Να φοβόμαστε τα νέα στελέχη; Η Έριδα που μας προέκυψε και κυριαρχεί ή θα κυριαρχήσει τις επόμενες ημέρες, είναι ένας απόγονος των παραλλαγών που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα. Δεν κάνουμε και εκτεταμένο γονοτυπικό έλεγχο στην Ελλάδα δα, διψήφιο αριθμό στελεχών μελετάμε, και το γεγονός ότι φαίνεται να απομονώνεται περισσότερο στην Κρήτη μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι από την Κρήτη δίνουν νωρίτερα αποτελέσματα, και κάνουν και αναλογικά περισσότερα sequencing σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ιός εξελίσσει την ικανότητά του να διαφεύγει της ανοσίας μας, οπότε συντηρείται η κυκλοφορία του στην κοινότητα- έχουμε φτάσει πια σε στελέχη Όμικρον ένατης γενιάς. Στις ΗΠΑ βλέπουν και του απογόνους της Έριδας, και άλλες νέες μορφές του (έχουμε και την Κάμινο πλέον). Η προστασία μας από το να κολλήσουμε (αποκτηθείσα είτε από εμβολιασμό ή από τη νόσο) φθίνει με το πέρασμα των μηνών και την εμφάνιση νέων στελεχών, και σε δουλειά να βρισκόμαστε, να κολλάει και να ξανακολλάει ο κόσμος, με όσα αυτό συνεπάγεται.4. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα; Ναι, αν προκύψει ένα μη-Όμικρον στέλεχος, ένα αλλιώτικο. Ακούτε τις τελευταίες ημέρες και για το νέο στέλεχος που ανακάλυψαν σε τέσσερις χώρες. Με πάρα πολλές νέες μεταλλάξεις. Ακόμη κι αν είναι απόγονος Όμικρον, είναι πολύ μακρινός συγγενής, Θα μπορούσε να ονομαστεί και Πι ή Ρο. Προς το παρόν το ονόμασαν Πιρόλα, από έναν αστεροειδή κοντά στον Δία, και συνεννοούμαστε, επιστημονικά το λέμε BA.2.86. για το στέλεχος αυτό; Δεν ξέρουμε. Προφανώς αφού έχει τόσες πολλές νέες μεταλλάξεις θα ξεφεύγει της ανοσίας μας. Για να επικρατήσει όμως θα πρέπει να έχει ένα συνολικό πλεονέκτημα μετάδοσης σε σχέση π.χ. με την Έριδα. Έχει; Δεν ξέρουμε, παρακολουθούμε. Για να παρακολουθούμε βέβαια πρέπει να κάνουμε γονοτυπικό έλεγχο, και παγκοσμίως το έχουμε παρατήσει το σπορ. Να έχει ένα σασπένς βρε αδερφέ. Μας αρέσει φαίνεται να επιδεικνύουμε φαντασιακό έλλειμμα που λέει και ο Χρήστος Λυντέρης, ποσώς π.χ. μας ενδιαφέρει που κόλλησαν και τα μισά ελάφια της Ιρλανδίας, κάτοικοι μεγάλου αστικού πάρκου.5. Γιατί έχει ακόμη σημασία ο ιός; Πάμε ξανά: Επειδή κάθε λοίμωξη μπορεί να οδηγήσει σε long covid, και κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι δεν θα το πάθει. One infection away from a new life είναι, όπως έγραψε εύστοχα η Madeline Miller. Επειδή επίσης αφήνει πίσω του μεσοπρόθεσμη επιβάρυνση, αυξημένη πιθανότητα να πάθεις καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, θρομβώσεις, διαβήτη, αυτοάνοσα (τριπλάσιος ο κίνδυνος λύκου π.χ.), αλλά επιδρά και στον εγκέφαλο- δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους βιοχημικούς δείκτες που ξεχωρίζει στο long covid, η CCL11, ενέχεται και στη νοητική έκπτωση που παρατηρείται με το γήρας. Επειδή επίσης κάθε λοίμωξη κάνει ακόμη πιο δύσκολη την ζωή των ευπαθών. Επειδή προσθέτει νεκρούς, έστω και 70-80 τον μήνα, δεν ήταν προδιαγεγραμμένοι θάνατοι, εκτός αν παριστάνουμε τους θεούς. Επειδή "επιβαρύνεται το σύστημα υγείας", αν και κακώς αποφασίσαμε να δίνουμε προτεραιότητα στο αν αντέχει το σύστημα και όχι στο αν αντέχουν οι άνθρωποι.6a. Τι κάνουμε αν κολλήσουμε; Αν έχουμε συμπτώματα, κάνουμε τεστ. Και ξανακάνουμε. Δεν φταίει το παγωτό που φάγαμα, το ερ κοντίσιον, δεν είναι μάτιασμα. Κορωνοϊός είναι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Δηλώνουμε το κρούσμα, να έχει η πολιτεία γνώση του τι συμβαίνει εκεί έξω, και ενημερώνουμε τις επαφές μας. Σηκώνουμε το έρμο το τηλέφωνο και λέμε "ωραία τα παϊδάκια χτες αλλά έχω κορωνοϊό σήμερα, έχε το νου σου". Αν είμαστε στις ομάδες που διακιούνται, λέμε στο γιατρό μας να παραγγείλει το paxlovid, αποδεδειγμένα βοηθά, και με ασφάλεια, μεγάλη ελληνικη μελέτη το τεκμηριώνει (https://academic.oup.com/.../10.1093/infdis/jiad324/7241094) .Όσο είμαι θετικός/ή, δεν πάω σε πανηγύρια, κολλάει κανείς σε πανηγύρια, παρά τα όσα νομίζουν ορισμένοι ειδικοί.6b. Τι κάνουμε αν είμαστε φερέλπιδες δήμαρχοι; Υποσχόμαστε ότι θα βάλουμε καθαριστές αέρα σε όλες τις σχολικές αίθουσες. Θα έκανα προεκλογική εκστρατεία για όποιον το σκεφτεί. Αν ήμουν υπουργός παιδείας/ υγείας/ εργασίας, θα είχα πάρει την πρωτοβουλία ήδη, για σχολεία και εργασιακούς χώρους. Αν ήμουν επιστήμονας υγείας με θέση εξουσίας, θα πίεζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να διακονείς την δημόσια υγεία και να μην προωθείς το κυριότερο μέσο πρόληψης.6c. Αν ήμουν νοσοκομειακός γιατρός θα απαιτούσα από τους εκπροσώπους μου και από την διοίκηση των νοσοκομείων να εφαρμοστεί το ίδιο στον χώρο εργασίας μου, και θα θεωρούσα αυτονόητη την χρήση μάσκας. Όπως και σε κάθε κλειστό χώρο άγνωστης προηγούμενης χρήσης. Έχει και μια ωραία πρόσφατη Καναδική μελέτη που λέει τι δουλειά κάνανε οι μάσκες εκεί, 3000 θάνατοι λιγότεροι από την υποχρεωτική χρήση τους (https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2023.07.26.23293155v1 ) .6d. Αν ήμουν στα ΜΜΕ, θα ρωτούσα κάθε καλεσμένο μου, τι γίνεται με το long covid. Θα έβγαζα ασθενείς να μιλήσουν για τα, συχνά ανυπέρβλητα, προβλήματά τους, θα πίεζα για περισσότερο έλεγχο του ιού, περισσότερη υγεία, θα ζητούσα εξηγήσεις αφού διάβαζα τα στατιστικά για τον τετραψήφιο αριθμό νεκρών του 2023, και για την συνεχιζόμενη ενδονοσοκομειακή μετάδοση του ιού. Θα ρωτούσα τους ιθύνοντες αν κάναμε κάτι για να αντιρροπήσουμε το κόστος, σε ζωές και νοσηρότητα, της πραγματικότητας που αποφασίσαμε να αποδεχτούμε, το κόστος της συνύπαρξης με τον ιό. Θα τους ρωτούσα επίσης αν πήραν χαμπάρι ότι η αναθεωρητική αφήγηση της πανδημίας συνεχίζεται εκεί έξω από τους επιτήδειους και τους πλανημένους, έξω από τον απομονωμένο πύργο της ακαδημαϊκής και πολιτικής εξουσίας.6e. Σε ατομικό επίπεδο: με την άφιξη των νέων εμβολίων, ελπίζουμε σε ένα μήνα, επικαιροποιούμε και την ανοσία μας. Και ελπίζουμε να μην κρυιαρχήσει αυτό το Πιρολα στέλεχος, που απέχει πολύ και από τα εμβόλια. Όταν αφήνεις τον ιό να κυκλοφορεί, έχεις και τέτοια πιθανά απρόοπτα και μένεις να λες "ελπίζουμε όχι".7. Πολλά από αυτά τα είπαμε χτες στην εκπομπή του @Filippos Pappas, την ακούτε εδώ, τον ευχαριστώ θερμά: https://athina984.gr/2020/03/14/athina-to-feleki-soy/8. Πολλά από αυτά βέβαια, συν τους παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στο ελληνικό κομμάτι της πανδημίας, τα είπα και πριν 40 μέρες στις ΗΠΑ