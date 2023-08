Την ώρα που η απεργία των σεναριογράφων και των ηθοποιών του Χόλιγουντ συνεχίζεται όπως είναι φυσικό έχει μεγάλο αντίκτυπο στις τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές. Η απεργία σεναριογράφων και ηθοποιών του Χόλιγουντ αλλάζει το μέλλον των σειρών. Πάνω από 11.000 σεναριογράφοι κινηματογραφικών και τηλεοπτικών project, απεργούν καθώς οι αμοιβές τους δεν αντιστοιχούν στα έσοδα που παράγονται στην εποχή του streaming. Σύμφωνα με το Σωματείο των Σεναριογράφων οι μέσες αμοιβές των σεναριογράφων-παραγωγών έχουν μειωθεί κατά 4%, ή 23% με προσαρμογή στον πληθωρισμό, την τελευταία δεκαετία, ενώ οι πλατφόρμες streaming γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς.

Στο πλευρό των σεναριογράφων βρίσκονται πλέον και οι ηθοποιοί που ενώνουν τις δυνάμεις τους στη γραμμή απεργίας

. Τα σωματεία ηθοποιών και σεναριογράφων, SAG και WGA, δηλώνουν ότι τα αιτήματά τους έχουν στόχο την προστασία των μελών τους σε μια εποχή ραγδαίων αβεβαιότητας για τη βιομηχανία του θεάματος, τη στιγμή που ανθίζει το streaming, ενώ μειώνονται οι εισπράξεις και υπάρχει ανάπτυξη και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Λόγω της απεργίας, η παραγωγή κάποιων σειρών ίσως χρειαστεί να σταματήσει ή να μειωθούν τα επεισόδια τους. Να σημειώσουμε βέβαια ότι ήδη πολλές σειρές και ταινίες έχουν ήδη ολοκληρώσει την παραγωγή τους με αποτέλεσμα να μην επηρεαστούν από την απεργία.

Σειρές που επηρεάζονται από την απεργία

Cobra Kai

Καθώς το writer’s room έχει κλείσει, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι σεναριογράφοι για την 6η σεζόν της σειράς.













House of the Dragon

Μεγάλες πιθανότητες υπάρχουν για το prequel spin-off του “Game of Thrones” να συνεχίσει κανονικά, καθώς όλα τα σενάρια της δεύτερης σεζόν έχουν ήδη παραδοθεί.













Rings of Power

Αν και η παραγωγή της δεύτερης σεζόν εν μέσω της συνεχιζόμενης απεργίας της WGA προχωράει, η σειρά του Amazon Prime Video δεν θα έχει ως εκτελεστικούς παραγωγούς τους J.D. Payne και Patrick McKay, οι οποίοι υποστηρίζουν την απεργία του σωματείου.







Walking Dead

Οι spin-off σειρές του TWD έχουν ήδη γραφτεί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει γυρίσματα.







Stranger Things

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things, που αν και το γράψιμο της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022, λίγο μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν από τον Μάιο του 2023 δεν υπάρχει καμία πρόοδος.







Yellowjackets

Καθώς η συνδημιουργός της σειράς υποστηρίζει την απεργία, η παραγωγή της τρίτης σεζόν κράτησε μία μέρα και σταμάτησε.







Abbott Elementary

Η 3η σεζόν φαίνεται να επηρεάζεται από την απεργία των σεναριογράφων, οπότε ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην κυκλοφορία και λιγότερα επεισόδια.







Emily in Paris

Απ’ ότι φαίνεται θα υπάρξει καθυστέρηση για την 4η σεζόν της σειράς για δύο μήνες τουλάχιστον λόγω της απεργίας των σεναριογράφων. Μάλιστα τα γυρίσματα είχαν οριστεί γι’ αυτό το καλοκαίρι, οπότε η παραγωγή ευελπιστεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το φθινόπωρο.







Good Omens

Ο δημιουργός του ομώνυμου graphic novel, Neil Gaiman, στο οποίο βασίζεται η σειρά, υποστηρίζει τη στάση των σεναριογράφων. Ωστόσο, μπορεί να δούμε την δεύτερη σεζόν με τους David Tennant και Michael Sheen.







Andor

Ο showrunner Tony Gilroy σταμάτησε την παραγωγή της δεύτερης σεζόν για τη Star Wars σειρά του Disney+ που γυριζόταν μέχρι και την έναρξη της απεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.







The Last of Us

Η σειρά του HBO «The Last of Us» είχε ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τον Μάρτιο, αλλά οι διαδικασίες και το γράψιμο για την επόμενη σεζόν είχαν ήδη ξεκινήσει, ενώ με την απεργία των σεναριογράφων, η παραγωγή έχει σταματήσει.







1923

Ο 2ος κύκλος του prequel spin-off του “Yellowstone” είναι σε “αναστολή επ’ αόριστον” μέχρι να τελειώσει η απεργία σύμφωνα με το NBC.







The White Lotus

Η 3η σεζόν της σειράς έχει παγώσει σύμφωνα με τον Tom Hollander που εμφανίστηκε στην δεύτερη σεζόν, ο οποίος επιβεβαίωσε τα νέα.







Severance

Η δεύτερη σεζόν της σειράς του AppleTV+ έκλεισε την παραγωγή της στην Νέα Υόρκη.







Daredevil: Born Again

Τα γυρίσματα για τη νέα σειρά της Marvel με τον Charlie Cox να επιστρέφει στον ρόλο του Daredevil και στο Hell’s Kitchen, σταμάτησαν μόλις δύο μήνες αφού ξεκίνησαν.







Outlander

Αν και η σεναριογραφική ομάδα για την όγδοη και τελευταία σεζόν είχε συνεδριάσει πριν από την απεργία, έκτοτε σταμάτησε κάθε εργασία. Στέκονται “αλληλέγγυοι” με τους σεναριογράφους, δήλωσε η εκτελεστική παραγωγός κατά τη διάρκεια του πάνελ της πρεμιέρας στο Φεστιβάλ Tribeca στη Νέα Υόρκη.







Interview With the Vampire

Τα γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο στην Πράγα, οπότε προς το παρόν συνεχίζεται, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σταματήσουν όταν συνεχίσουν στις ΗΠΑ.







The Night Agent

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες νέες σειρές που ξεκίνησε το 2023 για το Netflix. Το αρχικό σχέδιο, πριν ξεκινήσει η απεργία, ήταν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα τον Αύγουστο του 2023. Αυτό τώρα έχει μετατεθεί, δεδομένου ότι δεν έχουν παραδοθεί σενάρια και ακόμη και αν είχαν παραδοθεί, τα γυρίσματα δεν θα μπορούσαν τώρα να ξεκινήσουν χωρίς ηθοποιούς.







American Horror Story

Την ίδια μέρα που σταμάτησε η παραγωγή του Billions τον Μάιο, οι Teamsters έδειξαν επίσης αλληλεγγύη σε όσους βρίσκονταν στην απεργιακή γραμμή στο πλατό του American Horror Story για την 12η σεζόν.







Billions

Μέλη του συνδικάτου διαδήλωσαν για την 7η και τελευταία σεζόν του Billions στη Νέα Υόρκη δύο φορές για να διαμαρτυρηθούν για τις συνεχιζόμενες εργασίες της σειράς του Showtim. Αν και η παραγωγή δεν σταμάτησε, κανένας σεναριογράφος δεν βρίσκεται στο πλατό καθώς η σειρά συνεχίζει τα γυρίσματα. Το Billions συναντήθηκε με δύο ομάδες διαδηλωτών του WGA East, εμποδίζοντας τα γυρίσματα της σειράς για την ημέρα. Η παραγωγή πλέον έχει διακοπεί χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία επιστροφής.







The Witcher

Η παραγωγή του 4ου κύκλου που αναμενόταν να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, πολύ πιθανόν να καθυστερήσει.







The Handmaid’s Tale

Ο showrunner και παραγωγός της σειράς, δήλωσε ότι όλα όσα γράφονταν για την 6η και τελευταία σεζόν σταμάτησαν όταν ξεκίνησε η απεργία. Έχουν γραφτεί μερικά από τα πρώτα επεισόδια και τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού.







The Mandalorian

Αν και δεν ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει κάτι άμεσα, αφού η 3η σεζόν της σειράς προβλήθηκε φέτος, αλλά πολύ πιθανόν τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν να καθυστερήσουν να ξεκινήσουν λόγω της απεργίας.







The Recruit

Τα γυρίσματα είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Αύγουστο. Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης απεργίας δεν είναι σαφές πότε θα συνεχιστεί η παραγωγή







The Diplomat

Τα γυρίσματα της 2ης σεζόν ξεκίνησαν στο Λονδίνο, αλλά σταμάτησαν στα μέσα Ιουλίου 2023, όταν ξεκίνησε η απεργία των ηθοποιών.







The Sandman

Ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές της συνεχιζόμενης απεργίας των σεναριογράφων της WGA ήταν ο Neil Gaiman, ο δημιουργός του κόμικ Sandman και ένας από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της προσαρμογής του Netflix. Ο Gaiman έδωσε μια ειλικρινή απάντηση, όταν ρωτήθηκε αν η απεργία θα καθυστερήσει τη σειρά, αποκαλύπτοντας ότι εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τη διάρκεια της απεργίας και ότι αν απαιτηθούν επανεγγραφές του σεναρίου. Τα γυρίσματα της σειράς ξεκίνησαν ωστόσο τον Ιούνιο του 2023, αλλά τελικά σταμάτησαν τον Ιούλιο, την επομένη της κήρυξης απεργίας της ένωσης των ηθοποιών..







Bioshock

Η ανάπτυξη της τηλεοπτικής μεταφορά του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού έχει σταματήσει από τα μέσα Ιουλίου 2023.







Shadow and Bone

Οι συνεχιζόμενες απεργίες κάνουν την ανανέωση της 3ης σεζόν της σειράς να μετατεθεί για αργότερα.







The Residence

H νέα σειρά παραγωγής της Shonda Rhimes που ξεκίνησε την παραγωγή της στις αρχές του έτους και ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, έχει σταματήσει.

Πηγή: tvnea.com