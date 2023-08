Η AMD μόλις ανακοίνωσε δύο νέες κάρτες γραφικών που έρχονται για να ανταγωνιστούν τις RTX 4060 Ti και RTX 4070 της Nvidia. Πρόκειται για τις Radeon RX 7700 XT και Radeon RX 7800 XT που απευθύνονται σε όλους τους gamers και κοστίζουν περίπου από 400 έως τα 449 δολάρια, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε σε τι τιμή θα έρθουν στη χώρα μας.

Η AMD λέει ότι και οι δύο κάρτες μπορούν να τρέξουν παιχνίδια σε 1440P με πάνω από 60FPS με maximum γραφικά, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών όπως τα The Last of Us Part I και Star Wars Jedi: Survivor.

Η RX 7800 XT διαθέτει 60 compute unites, 128 AI Accelerators, 16GB GDDR6 μνήμης με 256 bit bus, ενώ η ταχύτητα του GPU φτάνει τα 2430 MHz και τα 263W. Από την άλλη, η Radeon RX 7700 XT έρχεται με 54 compute units, 108 AI Accelerators, 12GB GDDR6 με 192 bit bus, αλλά με ταχύτητα GPU φτάνει στα 2544 MHz και 245W.

Δείτε φωτογραφίες από διάφορες συγκρίσεις που ανέβασε η εταιρία:

Η RX 7700 ΧΤ θα κοστίζει 449 δολάρια και η 7800 XT τα 499 δολάρια και θα κυκλοφορήσουν στις 6 Σεπτεμβρίου με δώρο το ολοκαίνουργιο παιχνίδι της Bethesda, το Starfield. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστό πότε ή πόσο θα κοστίζουν στην Ελλάδα.

