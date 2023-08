Πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε το One Channel με την ενημέρωση να πρωταγωνιστεί από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα.One Live Magazine: Από τις 09.00 το πρωί έως και τις 12.00 το μεσημέρι η ατζέντα της ημέρας και όλη η επικαιρότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πληροφορίες, απευθείας συνδέσεις και σχόλια γύρω από τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Παρουσιάζει η Μάιρα Μπάρμπα (η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου)One News: Στις 14.00 το μεσημέρι το πρώτο δελτίο του σταθμού. Παρουσιάζει η Ματίνα Βεντούρα καθώς και το οικονομικό ένθετο One Economy με την Αθανασία Ακρίβου. Λίγο πριν τις 15.00, οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα.Δελτία ειδήσεων: Στο… ακριβώς της ώρας (13.00, 15.00, 17.00) δίλεπτο ειδήσεων με όσα συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή.Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων: Το αναλυτικό δελτίο του One Channel κάθε μέρα στις 18.00. Παρουσιάζει η Ηλιάννα Κουλαρμάνη.«ΕΔΩ*»: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 19.00 με 20.30 ο Σταμάτης Ζαχαρός φωτίζει όλες τις κρυφές πτυχές της καθημερινότητας. Με την κοινωνία στην πρώτη γραμμή το ζωντανό magazinο ψάχνει απαντήσεις εκεί που πολλοί δυσκολεύονται να ρωτήσουν.One Talk: Κάθε μέρα στις 20.30 πολιτικό talk show με τον Τάκη Χατζή. Κορυφαία στελέχη της πολιτικής ζωής απαντούν στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.Evening Report: Η άλλη διάσταση της ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι, αναλυτές, ειδικοί βάζουν την ατζέντα της επόμενης ημέρας. Δευτέρα με Πέμπτη με τον Γιάννη Πολίτη και την Παρασκευή με τον Μάνο Νιφλή. Σχολιάζουν: Νίκος Φελέκης, Μαρία Καρακλιούμη, Γιώργος Μουρούτης.Στιγμές: Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής, δημοφιλείς καλεσμένοι από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της επικαιρότητας έχουν την ευκαιρία να συστηθούν εκ νέου στο κοινό αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής τους. Κάθε Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, με τον Μάνο Νιφλή. (Η εκπομπή θα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου)#Open_Culture το Σαββατοκύριακο: Ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ντοκιμαντέρ και ταξιδιωτικές εκπομπές κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα του One Channel. Ταινίες που αγαπήθηκαν, ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν κρατούν συντροφιά τους τηλεθεατές.Πηγή: tvnea.com