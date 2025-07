Την Τρίτη 8 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 υποδέχθηκε εκπροσώπους των Media σε μία ενημερωτική συνάντηση για το νέο πρόγραμμα του σταθμού, τη σεζόν 2025- 2026.

Με βασικούς άξονες την αξιόπιστη Ενημέρωση, την υψηλών προδιαγραφών Μυθοπλασία και την αυθεντική Ψυχαγωγία, ο ΑΝΤ1 σχεδίασε για τη νέα σεζόν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους, διαθέσιμο σε ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+ και ΜΑΚ TV.

Στα ήδη αγαπημένα project και επιτυχημένους παρουσιαστές, έρχονται να προστεθούν νέες προτάσεις και νέα πρόσωπα με στόχο πάντα τη δημιουργία σύγχρονου και ποιοτικού περιεχομένου. Συνεχίζοντας να καινοτομεί και να εκπλήσσει, ο ΑΝΤ1 μπαίνει δυνατά και με έμπνευση στη νέα χρονιά.

Δείτε το video: https://www.youtube.com/watch?v=qF3DYGi4SIg

ΣΕΖΟΝ 2025-2026

ΑΝΤ1+

Τη σεζόν 2025-2026, τo ANT1+ ενισχύεται. Με κορυφαίες αθλητικές μεταδόσεις, όπως η Formula 1 και τα UEFA Europa League και UEFA Conference League, ένα πλούσιο boxset ξένων σειρών, αλλά και preview των αγαπημένων σειρών του ΑΝΤ1, τo ANT1+ προσφέρει στους συνδρομητές του μια μοναδική εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Φυσικά, από τη συνδρομητική πλατφόρμα δεν θα λείπει και αποκλειστικό περιεχόμενο, όπως η νέα σειρά «Ο Δικαστής».

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ [Αποκλειστικά στο ANT1+]

Μέχρι πού θα έφτανες για να σώσεις το παιδί σου;

Η ζωή ενός έγκριτου δικαστή παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του τραυματίζει θανάσιμα, με το αυτοκίνητο, έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του δυστυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι μέλος μιας διαβόητης οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος, που έχει το δικό της σύστημα δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή.

Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του;

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς

ΣΕΝΑΡΙΟ: Νίκος Απειρανθίτης

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Βασίλης Σπηλιόπουλος

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Αναγνωστόπουλος

ΣΚΗΝ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λευτέρης Χαρίτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS

UEFA EUROPA LEAGUE | UEFA CONFERENCE LEAGUE [ANT1+ - ANT1]

Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται και τη νέα σεζόν κάθε Πέμπτη στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+. Από τον Σεπτέμβριο ως τον Μάιο οι 19 σημαντικότεροι αγώνες των δύο διοργανώσεων έρχονται ζωντανά στον ΑΝΤ1, ακολουθώντας την προσπάθεια των ελληνικών συλλόγων να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται. Στο ΑΝΤ1+ κάθε Πέμπτη, θα είναι διαθέσιμοι live για όλες τις συσκευές όλοι οι αγώνες και οι εκπομπές του UEFA Europa League και UEFA Conference League μέσα από τα 10 κανάλια Cosmote TV Sports. Στο antenna.gr θα προβάλλεται, επίσης, ταυτόχρονα ο ποδοσφαιρικός αγώνας που θα μεταδίδεται στον ΑΝΤ1. Την αγωνιστική δράση από το UEFA Europa League και UEFA Conference League o ANT1 θα ολοκληρώνει με την πλούσια εκπομπή «The Football Show».

FORMULA 1 [ANT1+ - ANT1]

Το υπερθέαμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού έρχεται στην «πίστα» του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ με τη μετάδοση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1. Για ακόμα μία σεζόν, το ANT1+ θα μεταδώσει ολόκληρο το πρωτάθλημα της Formula 1 ζωντανά και χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

ΑΝΤ1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο τιμόνι από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη Ρίτσα Μπιζόγλη τα Σαββατοκύριακα, αλλά και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1, θα σταθερά εκεί που τα γεγονότα και οι πρωταγωνιστές τους «γράφουν» την επικαιρότητα. Εστιάζοντας πάντα στην ουσία της είδησης, με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και καθαρή ματιά.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, το οποίο παρουσιάζουν οι: Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Κούρος και Νικόλας Βαφειάδης. Αμέσως μετά, ακολουθεί ο Λευτέρης Πράσινος με το Δελτίο στη Νοηματική.

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΑΝΤ1, με σεβασμό στην πλούσια κληρονομιά του, διατηρεί τον πιο ιστορικό τίτλο της μακροβιότερης ενημερωτικής εκπομπής στην Ελλάδα. Stay tuned!

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου δίνει και τη νέα σεζόν το καθιερωμένο του ραντεβού με προσωπικότητες από όλους τους χώρους της ζωής του τόπου και βάζει τη δημοσιογραφική του σφραγίδα σε συνεντεύξεις που θα γίνουν σημείο αναφοράς και θα προκαλέσουν αίσθηση. Συναντήσεις με πρόσωπα που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, καλεσμένοι που αναδεικνύουν άγνωστες πλευρές της ζωής τους, εξομολογήσεις που θα συγκινήσουν με την αλήθεια τους, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν και τη νέα σεζόν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Συνεντεύξεις, συζητήσεις και πολιτικές αντιπαραθέσεις, που δίνουν στον πολίτη τη σφαιρική εικόνα όλων των εξελίξεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Με την πολυετή εμπειρία του και το δημοσιογραφικό του κύρος, ο Γιώργος Παπαδάκης θα συνεχίσει να συμβάλλει στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ

Το φετινό καλοκαίρι η καλύτερη παρέα είναι στον ANT1

Η Κατερίνα Καραβάτου κρατά τα ηνία της νέας καθημερινής infotainment εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», που μας κρατά συντροφιά κάθε πρωί από τις 09:00 έως τις 13:00. Από την επικαιρότητα μέχρι την ψυχαγωγία και από τις ωραιότερες καλοκαιρινές ιστορίες μέχρι τις πιο απολαυστικές συνεντεύξεις, το «Καλοκαίρι Παρέα» έρχεται να γίνει η καθημερινή μας καλοκαιρινή συνήθεια.

Μαζί με την Κατερίνα, έρχεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα! Η Αφροδίτη Γραμμέλη, ο Νίκος Μισίρης, η Μαρία Αντωνά, ο Αλέξης Μίχας, αλλά και μια ομάδα δημοσιογράφων, που όλοι μαζί θα μας δίνουν το στίγμα της ημέρας, μέσα από σημαντικές και χαλαρές ειδήσεις.

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

Ενημέρωση με σύγχρονη ματιά, ψυχαγωγία με άποψη

Ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, ό,τι γίνεται viral, ό,τι μας δίνει χαρά ή μας προβληματίζει, ό,τι κάποιοι... δεν τολμούν να θίξουν, θα είναι στην καθημερινή θεματολογία του «Πρωινού» και τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο Γιώργος Λιάγκας θα αναδεικνύει θέματα της επικαιρότητας, όπως κάνει τόσα χρόνια με επιτυχία, χωρίς φόβο και με πολύ πάθος! Φέτος, στο «κυνήγι» της είδησης, εκτός από τη δοκιμασμένη παρέα του Τάσου Τεργιάκη και της Φωτεινής Πετρογιάννη προστίθενται νέοι συνεργάτες που θα κάνουν την ομάδα του ακόμα πιο δυνατή. Η Γιώτα Κηπουρού, η Σάσα Σταμάτη και ο Πάνος Κατσαρίδης.

ROUK ZOUK

Το πάρτι συνεχίζεται…

Με πάνω από 1.500 επεισόδια, το Rouk Zouk με τη Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει για 9η σεζόν πιο πιο διασκεδαστικό από ποτέ! Με νέα παιχνίδια, απίστευτες ατάκες και τη ζωντάνια της μοναδικής Ζέτας, το πιο απολαυστικό τηλεπαιχνίδι που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, θα μας χαρίσει για άλλη μια χρονιά μοναδικές στιγμές γέλιου και διασκέδασης.

5Χ5

Χιούμορ για όλη την οικογένεια

Το αγαπημένο μας απογευματινό ραντεβού, συνεχίζεται. Ο Θάνος Κιούσης με τη μοναδική ενέργειά του, θα μας χαρίσει για 3η σεζόν άφθονες στιγμές γέλιου και διασκέδασης, δίνοντας ρυθμό στο «5x5» με απρόβλεπτες ερωτήσεις, χιούμορ, απρόοπτα και έπαθλο έως 15.000€ σε ένα παιχνίδι φαντασίας, λογικής και διασκέδασης για όλους!

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;

To δημοφιλέστερο παιχνίδι γνώσεων της ελληνικής τηλεόρασης

Με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και τη νέα σεζόν. Η αγαπημένη ερώτηση «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» δίνει το σύνθημα και μας γεμίζει με συγκινήσεις, απρόοπτα, αγωνία και συναρπαστικές στιγμές γνώσεις και διασκέδασης! 15 ερωτήσεις, 2 μαξιλαράκια και 4 βοήθειες, ενώνονται με τη μνήμη, τη γνώση, την τύχη, τη λογική και το ρίσκο για να φέρουν τους παίκτες όσο πιο κοντά στην τελευταία ερώτηση των 100.000 ευρώ, που μπορεί να αλλάξει τη ζωή τους!

ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

Τα Σαββατοκύριακά μας θα έχουν το χαμόγελο της Ελένης Τσολάκη

Από τον Σεπτέμβριο, τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 αποκτούν νέα ενέργεια, χρώμα και ρυθμό, μέσα από μία φρέσκια infotainment εκπομπή με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη. Φιλόξενη και αληθινή, η Ελένη μάς προσκαλεί σε μια παρέα γεμάτη θετική διάθεση.

PRIME TIME ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

GRAND HOTEL

Ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά επιστρέφει με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και εμποδισμένους έρωτες, αγωνία, παιχνίδια εξουσίας αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν.

Μία αναπάντεχη καταστροφή θα φέρει το ξενοδοχείο σε κατάσταση συναγερμού και η οικογένεια Γαζή θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να το φέρει ξανά στην προηγούμενη αίγλη του.

Όλες οι σχέσεις κλονίζονται και οι ισορροπίες αλλάζουν…

Έχει έρθει η ώρα της εκδίκησης, της τιμωρίας, της κάθαρσης…

Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Γιάννης Κουκουράκης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κόρα Καρβούνη, Ελένη Καρακάση, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Αντιγόνη Φρυδά, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γεωργία Κουβαράκη, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Μάνος Γερωνυμάκης και η Ίλια Λαμπρίδου κ.ά.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: JK PRODUCTIONS

ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;

Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία μυστηρίου έρχεται!

Μία κηδεία, τρία αδέρφια και τρία εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά;

Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη, από τρεις διαφορετικούς γάμους, μία πρώην κουνιάδα, μία πρώην σύζυγος, μία νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και φυσικά το δεξί χέρι και συνεργάτης του στις βρωμοδουλειές του.

Ο συνεργάτης του Τσατσάνη θέλει πίσω τα λεφτά.

Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα.

Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Το κυνηγητό για τα τρία εκατομμύρια ξεκινά…

Μία κωμική περιπέτεια μυστηρίου, όπου η οικογένεια είναι το μεγαλύτερο αίνιγμα. «Γιατί ρε πατέρα;»

ΣΕΝΑΡΙΟ: Αντώνης Ανδρής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Παπαδάκος

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Στην τελευταία πράξη, οι ισορροπίες αλλάζουν.

Η Μαρίνα και η Μάγια, κάποτε άσπονδες εχθροί, συνειδητοποιούν ότι τελικά έχουν ένα κοινό εχθρό. Ο Χρήστος, αποκαλύπτει το σκοτεινό παρελθόν του Άγη, οργανώνοντας μια παγίδα που θα τον εκθέσει. Ο Άγης, παγιδευμένος, έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα.

Στην τελική σύγκρουση της αλήθειας με το ψέμα, κάποιος θα χάσει τα πάντα.

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιάννης Σκαραγκάς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Αλέκος Κυράνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Χρήστος Ζαχαράκης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

ΣΕΡΡΕΣ - 2ος ΚΥΚΛΟΣ

Η αγαπημένη σειρά με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει

Στον 2o κύκλο της σειράς, όλοι δηλώνουν έτοιμοι, στην τοποθεσία «Σέρρες», να αφεθούν στη χαρά, τη στοργή και την τρυφερότητα.

Οι παλιοί ήρωες που μας έκλεψαν την καρδιά, αλλά και οι νέοι που θα μας κατακτήσουν, έρχονται αποφασισμένοι να ζήσουν. Θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα παραδοθούν σε αγκαλιές, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση» και θα ανακαλύψουν, τελικά, ότι… all you need is love!

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γιώργος Καπουτζίδης

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Σταμάτης Πατρώνης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Γιώργος Ζυγούρης, Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη, Λένα Ουζουνίδου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Βασίλης Μίχας, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ

Οι Σούπερ Ήρωες δεν φορούν κάπες – φορούν ποδιές και καρτελάκια με το όνομά τους!

Στο χάος ενός ελληνικού συνοικιακού σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων Σούπερ Ήρωες καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα.

Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα

ΣΕΝΑΡΙΟ: Θέμης Γκυρτής

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ SUPER MARKET: Γιάννης Μπέζος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

VIΠ – Καλά Γεράματα

H τρέλα συνεχίζεται!

Οι αγαπημένοι μας φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι της μονάδας, υποδέχονται κάποιους ακόμη επισκέπτες τους, αλλά και έναν… νέο φιλοξενούμενο, που επιστρέφει για να μείνει, μέχρι να τον εκνευρίσουν όλοι για τα καλά! Και επειδή τίποτα στη ζωή δεν μένει κρυφό, έρχεται η ώρα της αποκάλυψης του μεγάλου μυστικού, ότι ο Θεόφιλος είναι ο πατέρας του Αντώνη!

ΣΕΝΑΡΙΟ: Γωγώ Φώτου - Μάκης Πιτταράς

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μιχάλης Βογιατζάκης

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Τάσος Χαλκιάς, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Κώστας Καζάκας, Μαρία Πετεβή, Άννα Κουτσαφτίκη, Σταύρος Τσουμάνης, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Μοσχούρη, Idra Kayne, Αλέξανδρος Σιάτρας, Αλέξανδρος Τωμαδάκης.

Στον ρόλο της Λουκίας η Λυδία Φωτοπούλου

Στον ρόλο της Ζανέτ η Χριστίνα Τσάφου

Στον ρόλο της Φιλαρέτης η Ελένη Κρίτα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

PRIME TIME ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

THE ROAD SHOW

Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, για 2η χρονιά γεμίζει το σακίδιό του, μπαίνει στο van του και ξεκινάει τα υπέροχα ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα, έτοιμος για νέες απολαυστικές περιπέτειες. Σε κάθε τόπο ανακαλύπτει μοναδικούς ανθρώπους και αναδεικνύει τις ξεχωριστές ιστορίες τους με τον δικό του πληθωρικό τρόπο, καλώντας μας να εξερευνήσουμε μαζί του έναν κόσμο γεμάτο εκπλήξεις και χιουμοριστικές στιγμές. Συνταξιδιώτης του Γρηγόρη, ο Διονύσης Κυπριώτης.

DRAGON’S DEN GREECE

Το πιο επιτυχημένο reality επιχειρηματικότητας έρχεται για 4η χρονιά!

Με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη και πρωταγωνιστές κορυφαίους Έλληνες DRAGONS, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον και των Ελλήνων τηλεθεατών και τα έχει όλα! Μεγάλα deal, σκληρές διαπραγματεύσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, συγκρούσεις και συγκινήσεις, αλλά πάνω από όλα όραμα και προσπάθεια για εξέλιξη και καινοτομία. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας επιχειρηματίες έρχονται στο DRAGONS’ DEN GREECE, διεκδικώντας όχι μόνο μία συμφωνία με τους DRAGONS για επένδυση, αλλά και την πολύτιμη υποστήριξή τους.

THE 2NIGHT SHOW

Για 10η χρονιά όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν εδώ!

Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα συνεχίσει για 10η σεζόν να κάνει τα βράδια μας άκρως απολαυστικά και ενδιαφέροντα. Ξεχωριστοί καλεσμένοι, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και εξομολογήσεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια, εκπλήξεις, μουσική και viral στιγμές έρχονται στο μοναδικό βραδινό show. Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

DON’T FORGET THE LYRICS

Δεν κερδίζει η φωνή, κερδίζουν οι στίχοι!

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα παρουσιάσει με σαρωτική διάθεση το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και έχει μεταδοθεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες. Στο συναρπαστικό μουσικό τηλεπαιχνίδι, οι παίκτες θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές, παίζοντας με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όποιος θυμηθεί τι… έγραψε ο στιχουργός, μπορεί να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ! Το «Don’t Forget The Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1 για όλους εμάς που δεν έχουμε super φωνή, αλλά το έχουμε με τους στίχους, και θα δώσει στα βράδια μας ρυθμό και λάμψη!

MOMENTS OF YOUR LIFE (προσωρινός τίτλος)

Είστε έτοιμοι να ζήσουμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα;

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται σε μία εντυπωσιακή τηλεοπτική σκηνή ξεχωριστούς καλεσμένους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μιλούν για πρώτη φορά για άγνωστες πλευρές της διαδρομής τους και συναντούν πρόσωπα της ζωής τους – από τα παιδικά χρόνια μέχρι την καταξίωση. Η αγαπημένη παρουσιάστρια ενώνει τα κομμάτια μιας συγκινητικής αφήγησης που είναι γεμάτη αναμνήσεις, αναπαριστώντας σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον τις σκηνές της ζωής του καλεσμένου.

EXTREME MAKE OVER-HOME EDITION

Ολική μεταμόρφωση τώρα, διά χειρός Σπύρου Σούλη!

Το «Extreme Makeover: Home Edition» έρχεται στον ANT1 με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη! Η επιτυχημένη εκπομπή αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση σπιτιών για οικογένειες που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες. Σε κάθε επεισόδιο, το σπίτι μεταμορφώνεται μέσα σε 7 μέρες από ομάδα εθελοντών επαγγελματιών, ενώ η οικογένεια λείπει.

ΜΑΚ TV

Το ΜΑΚ TV ενισχύεται με ένα πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί δυναμική εναλλακτική επιλογή. Δυνατές ελληνικές σειρές που αγαπήσαμε, αλλά και επιτυχημένες ξένες ριάλιτι εκπομπές, διαχρονικές αγαπημένες και δημοφιλείς ξένες σειρές, καθώς και νέοι τίτλοι αποτελούν ακόμα μία επιλογή για τους τηλεθεατές. Φέτος στο ξένο πρόγραμμα του ΜΑΚ TV έχουμε να δούμε πολλά: GREY’S ANATOMY, LOVE IT OR LIST IT, INTERIOR DESIGN MASTERS, BAYWATCH, BEVERLY HILLS 90210, CSI MIAMI, CRIMINAL MINDS, NCIS, THE ROOKIE, BONES, DESPERATE HOUSEWIVES.







Πηγή: tvnea.com