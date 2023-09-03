Στη δημοσιότητα έδωσε ο Συνδυασμός «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Αγρινίου Κώστα Πιστιόλα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρει σχετικά ο Κώστας Πιστιόλας:
«Πρόκειται για πρόσωπα με θέληση για προσφορά στο Αγρίνιο, τα χωριά και τις κοινότητές του.
Πρόσωπα προερχόμενα από την Κοινωνία για την Κοινωνία, με εμπειρία, αλλά και πρόσωπα που σηματοδοτούν μια βαθιά ανανέωση.
Αλλά κυρίως πρόκειται για συμπολίτες μας που θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς και να υπηρετήσουν το στόχο για την τολμηρή αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας».
Αναλυτικά κατά αλφαβητική
σειρά όλοι οι υποψήφιοι με τον Συνδυασμό «Αγρίνιο, Πάμε
Ψηλά» του Κώστα Πιστιόλα:
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΒΕΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΚΕΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΚΡΙΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΡΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΑΤΣΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΔΙΓΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΖΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΖΩΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΘΩΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΝΙΩΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΡΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΨΑΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΚΚΟΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΚΟΥΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΚΟΥΜΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΩΣΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΑΘΥΡΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΙΑΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΛΙΒΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΕΛΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
ΜΠΑΔΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΙΒΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΛΩ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΝΤΟΚΑ
ΡΟΔΟΠΗ ΗΡΙΝΑ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΠΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΣΒΑΡΝΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΣΤΙΕΩΝ
ΣΙΔΕΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΚΑΡΝΑΒΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ
ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΑΓΚΑΛΟΣ ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΖΟΓΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΕΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΙΡΜΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΧΗΡΑΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΚΡΩΝ (ΛΙΘΟΒΟΥΝΙΟΥ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΛΙΑΓΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΛΛΟΥ
ΡΟΖΑΛΙΑ
ΔΟΚΙΜΙΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΑΡΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ (ΣΦΗΝΑΣ)
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ
ΑΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
ΑΥΦΑΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)
ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΒΗΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΕΡΑΣΕΑΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΛΕΠΕΝΟΥΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΑΛΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ
ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΧΘΙΩΝ
ΓΙΑΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΙΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
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