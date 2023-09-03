Στην εκλογική μάχη ο συνδυασμός του Δημήτρη Τραπεζιώτη με 240 υποψηφίους
Προχωράμε δυνατά και Υπερκομματικά
Μετά και την ανακοίνωση των πρώτων 140 υποψηφίων και την προσθήκη στη συνέχεια ακόμη 100 υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας «ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ – ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δημοσιοποιούμε σήμερα το σύνολο των ονομάτων των 240 υποψηφίων, τα στοιχεία των οποίων έχουν ως κάτωθι:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΔΑΣΚΑΛΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΠΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΚΕΣΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΑ
ΓΚΡΙΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΔΕΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΖΕΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΒΟΥΡΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΠΡΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΣΥΦΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΖΕΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΤΑ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Τ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΚΤΕΝΑΒΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΑΡΖΙΓΙΕ
ΜΙΣΙΕΛ
ΟΥΑΛΙΝΤ
ΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΕΚΟΣ ΡΟΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΝΤΖΑΛΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β' ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΕΖΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΕΛΙΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΚΟΤΙΔΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ
ΙΑΣΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΠΟΤΣΙΑ ΕΡΑΣΤ. ΠΑΟ, ΑΜΕΑ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟΚΚΚΕ)
ΤΖΙΟΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ
ΤΟΣΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΓΓΕΛ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
ΤΣΑΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΒΑ
ΤΣΙΟΥΓΚΡΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΟΛΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΤΣΩΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΨΕΙΜΑΔΑΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΨΗΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΓΟΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΛΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, Π. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΥΖΗΘΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΕΣΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΜΗΤΣΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΟΛΩΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΡΟΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΗΛΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΞΕΥΓΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
ΠΑΤΣΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΕΦ
ΠΟΡΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1
ΑΒΡΑΜΠΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
2
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΑ
3
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
4
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
5
ΑΓΓΕΛΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
7
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΣ
8
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
9
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
11
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
12
ΓΑΛΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΡΟΤΗΣ
13
ΓΕΡΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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