Υποψήφιος Δήμαρχος
ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Οι υποψήφιοι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης δεν χρειάζεται να συστηθούν. Είναι γνωστοί για την αγωνιστική τους δράση, είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού λαϊκού κινήματος.....Οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ξηρομέρου δεν έγιναν ποτέ χειροκροτητές της αντιλαϊκής πολιτικής μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέτοιους εκλεγμένους έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής μας. Γι’ αυτό τώρα είναι ώρα αποφασιστικής ενίσχυσης της Λαϊκής Συσπείρωσης, της μόνης ρεαλιστικής επιλογής απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που υιοθετείται και στο Δήμο Ξηρομέρου διαχρονικά από όλες τις δημοτικές αρχές.
ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΒΟΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ
ΓΚΑΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΑΓΛΑΪΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ
ΚΟΤΣΙΛΗΡΗ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΑΝΕΡΓΗ
ΚΟΥΜΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΑΣΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΝΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΖΩΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΡΕΤΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΣΑΜΠΙΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΑΛΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΒΕΝΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΒΟΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΛΕΓΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΡΩ
ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΑΡΔΕΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΟΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΚΣΕΥΑΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ximeronews