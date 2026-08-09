2026-08-09 10:23:22

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, μουσική βραδιά στα Πηγάδια Δήμου Ξηρομέρου, το οποίο διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πηγαδίων «Η Μάνινα» Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη, τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς επιμελήθηκε ο DJ Nikos Xaralampous, ( Νίκος Χαραλάμπους) με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής και το γλέντι... κράτησε μέχρι το πρωί... Όλοι οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τη δωρεάν προβατίνα (κοντοσούβλι) και γλέντησαν με την ψυχή τους. Στους παρόντες μίλησε ο Γραμματεας του Συλλόγου Χ. Σκεπεταρης και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος Στρογγυλοβουνιου Δημήτρης Χολέβας

ximeronews

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