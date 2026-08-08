2026-08-08 14:19:23

https://mpampiini.blogspot.com/2026/08/blog-post_567.html Από την 6η, ήμουν απών, την περιήγησή μας



ο λόγος απουσίας μου να μείνει μεταξύ μας.



Απ’ τις Φοιτίες, προ ημερών, γύρισα συγκαμένος



ελπίζω να θεωρηθώ δικαιολογημένος.



Έμαθα τα καθέκαστα, είχατε μάθει λάσκα



ο Σάββας που ’ναι αυστηρός σας φόρεσε τραγιάσκα.



Τα Κόροντα σημαντική, κι αυτή, ήταν πολιτεία



μέλος στην Ακαρνανική, αρχαία, Συμπολιτεία.



Ξενάγηση λεπτομερής όχι εν περιλήψει



ο εφέτης είναι δυνατόν κάτι να παραλείψει;



Ρήτωρ και σαν καθηγητής έδειχνε αρχαιολόγος



κι ο Σπύρος πρέπει να ’τανε ο απουσιολόγος.



Στο blog του καταχώρησε παρόντες του σχολείου



οι άλλοι σαν κι εμένανε είν’ του σκασιαρχείου.



Σήμερα διαγώνισμα, φίλοι, σας περιμένει



ο δικαστής αδέκαστος, να πάτε διαβασμένοι.

ximeronews

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