.6η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ του ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ- -ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ στα ΚΟΡΟΝΤΑ- Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης
2026-08-08 14:19:23
https://mpampiini.blogspot.com/2026/08/blog-post_567.html Από την 6η, ήμουν απών, την περιήγησή μας
ο λόγος απουσίας μου να μείνει μεταξύ μας.
Απ’ τις Φοιτίες, προ ημερών, γύρισα συγκαμένος
ελπίζω να θεωρηθώ δικαιολογημένος.
Έμαθα τα καθέκαστα, είχατε μάθει λάσκα
ο Σάββας που ’ναι αυστηρός σας φόρεσε τραγιάσκα.
Τα Κόροντα σημαντική, κι αυτή, ήταν πολιτεία
μέλος στην Ακαρνανική, αρχαία, Συμπολιτεία.
Ξενάγηση λεπτομερής όχι εν περιλήψει
ο εφέτης είναι δυνατόν κάτι να παραλείψει;
Ρήτωρ και σαν καθηγητής έδειχνε αρχαιολόγος
κι ο Σπύρος πρέπει να ’τανε ο απουσιολόγος.
Στο blog του καταχώρησε παρόντες του σχολείου
οι άλλοι σαν κι εμένανε είν’ του σκασιαρχείου.
Σήμερα διαγώνισμα, φίλοι, σας περιμένει
ο δικαστής αδέκαστος, να πάτε διαβασμένοι.
ximeronews
ο λόγος απουσίας μου να μείνει μεταξύ μας.
Απ’ τις Φοιτίες, προ ημερών, γύρισα συγκαμένος
ελπίζω να θεωρηθώ δικαιολογημένος.
Έμαθα τα καθέκαστα, είχατε μάθει λάσκα
ο Σάββας που ’ναι αυστηρός σας φόρεσε τραγιάσκα.
Τα Κόροντα σημαντική, κι αυτή, ήταν πολιτεία
μέλος στην Ακαρνανική, αρχαία, Συμπολιτεία.
Ξενάγηση λεπτομερής όχι εν περιλήψει
ο εφέτης είναι δυνατόν κάτι να παραλείψει;
Ρήτωρ και σαν καθηγητής έδειχνε αρχαιολόγος
κι ο Σπύρος πρέπει να ’τανε ο απουσιολόγος.
Στο blog του καταχώρησε παρόντες του σχολείου
οι άλλοι σαν κι εμένανε είν’ του σκασιαρχείου.
Σήμερα διαγώνισμα, φίλοι, σας περιμένει
ο δικαστής αδέκαστος, να πάτε διαβασμένοι.
ximeronews
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