2026-08-08 14:19:23
Φωτογραφία για .6η ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ του ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ- -ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ στα ΚΟΡΟΝΤΑ- Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης
https://mpampiini.blogspot.com/2026/08/blog-post_567.html Από την 6η, ήμουν απών, την περιήγησή μας

ο λόγος απουσίας μου να μείνει μεταξύ μας.

Απ’ τις Φοιτίες, προ ημερών, γύρισα συγκαμένος

ελπίζω να θεωρηθώ δικαιολογημένος.

Έμαθα τα καθέκαστα, είχατε μάθει λάσκα

ο Σάββας που ’ναι αυστηρός σας φόρεσε τραγιάσκα.

Τα Κόροντα σημαντική, κι αυτή, ήταν πολιτεία

μέλος στην Ακαρνανική, αρχαία, Συμπολιτεία.

Ξενάγηση λεπτομερής όχι εν περιλήψει

ο εφέτης είναι δυνατόν κάτι να παραλείψει;

Ρήτωρ και σαν καθηγητής έδειχνε αρχαιολόγος

κι ο Σπύρος πρέπει να ’τανε ο απουσιολόγος.

Στο blog του καταχώρησε παρόντες του σχολείου

οι άλλοι σαν κι εμένανε είν’ του σκασιαρχείου.

Σήμερα διαγώνισμα, φίλοι, σας περιμένει

ο δικαστής αδέκαστος, να πάτε διαβασμένοι.
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