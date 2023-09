Η Ζώνη Kuiper βρίσκεται στις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος

Την ύπαρξη ενός νέου πλανήτη «όμοιο με τη Γη» και μάλιστα αρκετά κοντά σε μας προβλέπουν Ιάπωνες αστρονόμοι. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο νέος πλανήτης κρύβεται στη Ζώνη Κάιπερ -γι’ αυτό και αποκαλείται πλανήτης της Ζώνης Kuiper (KBP)- η οποία απέχει έως και 500 αστρονομικές μονάδες από τον ήλιο, 500 φορές την απόσταση μεταξύ Γης και Ήλιου.

Η Ζώνη Κάιπερ είναι ένας δακτύλιος αντικειμένων σε σχήμα ντόνατς και εκτείνεται ακριβώς πέρα από τη τροχιά του Ποσειδώνα.

Ο KBP είναι έως και τρεις φορές πιο μεγάλος από τη Γη, λένε οι ειδικοί, αλλά οι θερμοκρασίες είναι πιθανώς πολύ χαμηλές για να διατηρήσουν τη ζωή, όπως τη γνωρίζουμε.

Η μελέτη διεξήχθη από την Patryk Sofia Lykawka του Πανεπιστημίου Kindai στην Οσάκα της Ιαπωνίας και τον Takashi Ito του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ιαπωνίας στο Τόκιο [Is There an Earth-like Planet in the Distant Kuiper Belt?].

«Προβλέπουμε την ύπαρξη ενός πλανήτη σαν τη Γη», λένε στο στην έρευνά τους, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Astronomical Journal».

«Είναι εύλογο ότι ένα αρχέγονο πλανητικό σώμα θα μπορούσε να επιβιώσει στη μακρινή Ζώνη Kuiper ως KBP, καθώς πολλά τέτοια σώματα υπήρχαν στο πρώιμο ηλιακό σύστημα».

Είναι γνωστό ότι η Ζώνη Kuiper περιέχει εκατομμύρια παγωμένα αντικείμενα, που αναφέρονται ως trans-Neptunian αντικείμενα (TNOs), ακριβώς επειδή βρίσκονται πέρα από τον Ποσειδώνα.

Τα TNO πιστεύεται ότι είναι ό,τι έχει απομείνει από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και αποτελείται από μείγματα πετρωμάτων, άμορφου άνθρακα και πτητικών πάγων όπως το νερό και το μεθάνιο.

«Οι τροχιές των TNO μπορούν να υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός μη ανακαλυφθέντος πλανήτη στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα», λέει η ιαπωνική ομάδα.

«Αυτά τα σώματα βράχου και πάγου είναι τα υπολείμματα του σχηματισμού πλανητών στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα». Η ομάδα παρατήρησε ότι ορισμένα από αυτά τα αντικείμενα έχουν «ιδιαίτερες τροχιές» που υποδηλώνουν ότι επηρεάζονται βαρυτικά από κάτι μεγαλύτερο κοντά.

Η ζώνη έχει επίσης έναν σημαντικό πληθυσμό αντικειμένων υψηλής κλίσης – αυτά με μεγάλη κλίση καθώς περιφέρονται γύρω από τον ήλιο. Οι προσομοιώσεις υπολογιστή πρότειναν ότι ο υποθετικός πλανήτης KBP θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για αυτά τα αποτελέσματα.

«Καθορίσαμε ότι ένας πλανήτης που μοιάζει με τη Γη που βρίσκεται σε μια μακρινή και κεκλιμένη τροχιά μπορεί να εξηγήσει τρεις θεμελιώδεις ιδιότητες της μακρινής Ζώνης Kuiper», γράφουν.

«[Πρόκειται] για έναν εξέχοντα πληθυσμό TNO με τροχιές πέρα από τη βαρυτική επιρροή του Ποσειδώνα, έναν σημαντικό πληθυσμό αντικειμένων υψηλής κλίσης και την ύπαρξη ορισμένων ακραίων αντικειμένων με περίεργες τροχιές».

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι περισσότερο προβλέπουν, παρά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του πλανήτη της Ζώνης Κάιπερ, καθώς θα απαιτηθεί περισσότερη έρευνα.

