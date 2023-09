Ο ΣΚΑΙ ετοιμάζεται το I’m Celebrity Get me out of Here, ένα νέο ριάλιτι περιπέτειεας, στυλ Survivor, αλλά με ακόμα πιο δύσκολες δοκιμασίες.

Το κανάλι επιθυμεί να το βγάλει στον αέρα τον Οκτώβρη, ωστόσο δεν έχουν κλείσει ακόμα τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι παρουσιαστής θα είναι ο Γιώργος Λιανός, έχοντας στο πλευρό του την… Καλομοίρα!

Μερικοί από τους celebrities που θα δούμε στο I’m Celebrity Get me out of Here έχουν γίνει ήδη γνωστοί κι ανάμεσά τους είναι και ένας γνωστός δημοσιογράφος, που πέρσι συμμετείχε στην εκπομπή Breakfast@star με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μίχο, ο οποίος στο παρελθόν ήταν ρεπόρτερ και στο Survivor, οπότε… ξέρει που πάει! Ο Κωνσταντίνος Μίχος από το Breakfast@Star, στο I'm Celebrity Get me out of Here του ΣΚΑΙ

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την συμμετοχή του και μέσα από μερικά instastories στο προφίλ του και είναι έτοιμος να ετοιμάσει τις βαλίτσες του για τον Άγιο Δομίνικο.

