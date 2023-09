Ο Γιώργος Λιανός που αυτό το διάστημα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το «I’m a Celebrity get me out of here» στον ΣΚΑΪ, μίλησε στην εκπομπή Breakfast@Star και τη ρεπόρτερ Σοφία Μανουσακίδου και αναφέρθηκε στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε για το μέλλον του Survivor αλλά και του The Voice.

«Δεν έχω ιδέα πότε θα φύγουμε για Άγιο Δομίνικο. Εγώ θα σου αποκαλύψω τον συμπαρουσιαστή μου. Θα ανακοινωθεί από εκεί που πρέπει», δηλώνει ο Γιώργος Λιανός για το νέο project επιβίωσης του ΣΚΑΪ.







«Το ριάλιτι δεν θα είναι σκληρό. Δεν θα τρώνε κατσαρίδες οι παίκτες, το πράγμα θα προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Θα είναι λίγο ζόρικο που θα είμαι πάλι μακριά από την οικογένειά μου αλλά τι να κάνουμε;», συμπληρώνει ο παρουσιαστής.







Την ίδια ώρα ο Γιώργος Λιανός διευκρινίζει για το μέλλον του Survivor και του The Voice: «Το Voice δεν θα γίνει, το έχουμε κατεβάσει, το έχουμε στην αποθήκη πλέον. Για το Survivor δεν έχω ιδέα, έχουμε κάνει focus τώρα αλλού».

Πηγή: tvnea.com