Προ των πυλών βρίσκεται το νέο reality του ΣΚΑΪ, I’ m A Celebrity Get Me Out Of Here, το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε ήδη να ξεκινά γυρίσματα, ωστόσο πλέον αυτό έχει μετατεθεί για τις 30 Σεπτεμβρίου, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Η καθυστέρηση αυτή έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην Καραϊβική, έχουν να κάνουν όμως και με κάτι άλλο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, μετά από μία πρόβα που έγινε τις προηγούμενες μέρες διαπιστώθηκαν πολλές ομοιότητες με το Survivor, όσον αφορά στα σκηνικά και τα παιχνίδια. Έτσι, το παιχνίδι στήνεται εκ νέου ώστε να αποφύγει όσο το δυνατόν τη σύγκριση με το άλλο reality επιβίωσης.

Στο μεταξύ, σήμερα γυρίζεται το τρέιλερ σε μυστική τοποθεσία. Από τις πληροφορίες του zappit, προκύπτει ότι σε αυτό θα φανερωθούν και κάποιοι από τους παίκτες. Μάλιστα, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Βαμβακούλας θα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μαζί με τους παρουσιαστές, τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα.

Από την άλλη, μαθαίνουμε και για μη αναμενόμενες προτάσεις που έγιναν σε πρόσωπα, όπως η Ραχήλ Μακρή. Εξάλλου, ο Γιώργος Λιανός αποκάλυψε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ότι ανάμεσα στους παίκτες θα βρίσκεται και πολιτικό πρόσωπο. Αναμένουμε, λοιπόν, να δούμε, αν και ποιοι θα επιβιβαστούν τελικά στο αεροπλάνο για τον Άγιο Δομ.ινικο.

Πηγή: tvnea.com