Ο Γιώργος Λιανός μίλησε στην κάμερα του «I love Σου Κου» για το νέο ριάλιτι «I’m a Celebrity, Get Me Out of Here», την επιστροφή του στον Άγιο Δομίνικο, αλλά και για τη συνεργασία του με την Καλομοίρα.

Διακωμωδώντας τον τίτλο του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ είπε ότι και εκείνος είναι «celebrity», ενώ όπως είπε σκοπός του παιχνιδιού είναι να ταλαιπωρήσουν κάποιους celebrities.

Όπως είπε ο Γιώργος Λιανός τα γυρίσματα στη ζούγκλα για το «I’m a Celebrity, Get Me Out of Here» θα διαρκέσουν περίπου 45 μέρες. «Ο ρόλος μας και εμένα και της Καλομοίρας θα είναι υποστηρικτικός» είπε ο παρουσιαστής, ενώ ανέφερε ότι δεν θα έχει καμία σχέση με το Survivor, αλλά ούτε και με ριάλιτι.

Ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε και στην συμπαρουσιάστριά του, την Καλομοίρα «Η Καλομοίρα είναι πάντα θετική, με πολύ ωραία διάθεση και αυτό είναι που χρειαζόμαστε και εμείς για να περάσουμε ωραία στο Celebrity και να περάσει μαζί μας ωραία και ο κόσμος» είπε.

Πηγή: tvnea.com